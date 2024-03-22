Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Marselino Ferdinan Komentari Penampilan Kurang Maksimal di Babak Pertama

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |09:04 WIB
Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Marselino Ferdinan Komentari Penampilan Kurang Maksimal di Babak Pertama
Marselino Ferdinan saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Fot: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Vietnam dalam fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bermain kurang apik pada babak pertama. Akan tetapi, semua berjalan lebih baik pada babak kedua karena bisa mencetak gol lewat Egy Maulana Vikri pada menit ke-52

Salah satu penggawa Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan mengatakan kurangnya waktu persiapan memang menjadi sebuah kendala. Hal itu membuat Skuad Garuda tidak langsung padu sejak awal laga melawan The Golden Stars -julukan Vietnam.

"Kami adaptasi dengan pemain baru. Tidak ada waktu untuk latihan lebih lama lagi karena hanya beberapa hari," kata Marselino di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Pemain KMSK Deinze itu mengatakan timnya tetap berusaha tampil baik dalam laga itu meskipun butuh waktu. Namun, paling terpenting Timnas Indonesia bisa meladeni permainan Vietnam pada babak pertama.

"Kami coba yang terbaik di lapangan, menjalankan strategi pelatih, di babak pertama kami baru main bersama. Misalnya, saya dan Ivar Jenner harus ngerti keinginan Jay Idzes," katanya.

Halaman:
1 2
      
