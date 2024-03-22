Menang di GBK, Marselino Ferdinan Yakin Timnas Indonesia Curi Poin Penuh di Vietnam

Marselino Ferdinan saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

JAKARTA - Marselino Ferdinan optimistis Timnas Indonesia bisa meraih poin penuh pada pertemuan kedua kontra Vietnam. Kedua tim akan berhadapan kembali dalam fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024).

Marselino mengatakan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- punya catatan kurang baik di sana karena kalah 0-2 dari Vietnam dalam semifinal Piala AFF 2022. Jadi, timnya tidak boleh mengulang hal tersebut.

"Ya, kalian semua tahu pada Piala AFF 2022 di Hanoi, memang kami kejebolan cepat karena kurang fokus. Jadi, kami antisipasi," ucap Marselino di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Pemain KMSK Deinze itu mengatakan saat ini timnya harus yakin dapat mengalahkan Vietnam di sana. Hal itu harus ditanamkan dalam diri setiap pemain Timnas Indonesia.

"Kami sudah ngobrol. Kami mengubah mindset bahwa main di Hanoi tidak sesulit itu," katanya.

Marselino mengatakan Timnas Indonesia akan berjuang habis-habis sepanjang 90 menit permainan melawan Vietnam. Namun, paling terpenting tim harus menyiapkan diri dengan baik memaksimalkan waktu yang ada.