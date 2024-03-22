Timnas Vietnam Kalah 0-1 dari Timnas Indonesia, Philippe Troussier Berambisi Balas Dendam di My Dinh Stadium

JAKARTA - Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier mengaku berambisi membalaskan kekalahan timnya dari Timnas Indonesia dalam fase Grup F putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim akan kembali berhadapan di Stadion My Dinh, Selasa (26/3/2024).

The Golden Stars -julukan Vietnam- kalah 0-1 dari Timnas Indonesia dalam pertemuan pertama. Laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Philippe Troussier mengatakan timnya akan berbenah diri untuk laga selanjutnya. Hal tersebut agar Vietnam dapat bermain lebih baik saat menjamu Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia-.

"Tentu kami sedang dalam proses karena kami akan menghadapi Indonesia dua kali. Kami akan mengevaluasi agar lebih bagus ke depan ," kata Philippe Troussier di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Pria asal Prancis itu mengatakan kemenangan adalah target utama Vietnam dalam laga nanti. Sebab, timnya ingin menjaga kans dapat melaju ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

"Kami masih ada peluang tiga poin di laga nanti. Kami harus tetap konsentrasi dan semangat," ujarnya.