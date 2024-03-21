Vietnam Kerap Main Kasar, Justin Hubner: Timnas Indonesia Juga Bisa Tampil Agresif

JAKARTA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner tahu Vietnam kerap bermain kasar. Untuk mengantisipasi permainan tersebut, Hubner pun menegaskan Timnas Indonesia juga bisa bermain lebih agresif untuk bisa meredam permainan tim berjuluk Golden Star Warriors tersebut.

Ya, Timnas Indonesia akan bertemu dengan Vietnam di laga ketiga putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (21/3/2024). Kemudian, Skuad Garuda bertandang ke My Dinh National Stadium, Selasa (26/3/2024).

Menjelang laga nanti, Justin Hubner mengatakan Timnas Indonesia bisa bermain agresif seperti Vietnam. Namun, ia memastikan Skuad Garuda bakal memberikan kemampuan terbaiknya untuk bisa meraih kemenangan dalam pertandingan nanti.

"Saya mendapat banyak pesan, tentang mereka (Vietnam) suka main agresif, tapi kita juga bisa agresif. Kita akan berjuang juga. Kita akan melakukan segalanya untuk menang," kata Justin Hubner di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Sementara Justin Hubner berharap para suporter bisa memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Sebab, Skuad Garuda sangat membutuhkan dukungan tersebut untuk bisa mengalahkan Vietnam.