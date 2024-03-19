Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipinjamkan ke Cerezo Osaka, Justin Hubner Harap Bisa Makin Berkualitas saat Kembali ke Wolverhampton Wanderers

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |21:02 WIB
Dipinjamkan ke Cerezo Osaka, Justin Hubner Harap Bisa Makin Berkualitas saat Kembali ke Wolverhampton Wanderers
Justin Hubner siap bersaing untuk skuad utama Cerezo Osaka (Foto: Aldhi Candra)
A
A
A

JAKARTA - Justin Hubner mengklaim dirinya akan berjuang menembus skuad utama Cerezo Osaka. Hal itu akan dilakukannya demi terus meningkat dan dan lebih baik saat kembali Wolverhampton Wanderers.

Pemain berposisi gelandang itu memang sempat promosi ke tim utama Wolverhampton Wanderers dari tim U-21. Namun, Justin Hubner kemudian memutuskan menerima tawaran dipinjamkan ke Cerezo Osaka sampai akhir musim.

Justin Hubner mengatakan saat ini akan fokus sepenuhnyabbersama Cerezo Osaka agar dapat segera adaptasi. Pasalnya, dia ingin masuk skuad inti tim asal kasta tertinggi Liga Jepang itu.

"Tentu saja, saya harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat di tim. Dan saya berharap saya bisa memiliki musim yang bagus di sana," kata Justin Hubner di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan menit bermain untuk pemain muda sepertinya memang cukup penting. Oleh karena itu, dia akan berusaha keras dalam latihan agar kesempatan itu segera datang di tim barunya tersebut.

"Saya akan berusaha dapat banyak menit di sana. Itu memastikan jika saya kembali ke Wolves, sudah siap untuk bermain di tim pertama," ucapnya.

