HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |01:26 WIB
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia siap hadapi Vietnam di SUGBK malam ini. (Foto: PSSI)
PERTANDINGAN yang paling dinantikan antara Tim Nasional (Timnas) Indonesia melawan Vietnam dapat Anda saksikan secara live di RCTI. Laga ketiga Grup F Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut tepatnya akan bermain pada malam ini, Kamis (21/3/2024) pukul 20.30 WIB.

Ya, RCTI akan menyiarkan secara langsung perjuangan pasukan Shin Tae-yong di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Perlu diketahui, Garuda berada di Grup F bersama Vietnam, Filipina, dan Irak.

Sejauh ini, Timnas Indonesia sudah bertandang ke markas Filipina dan Irak. Hasilnya, skuad Garuda cuma bisa membawa pulang satu poin saja dan membuat Timnas Indonesia terjerembab di dasar klasemen Grup F.

Selanjutnya Timnas Indonesia akan langsung memainkan dua laga kandang-tandang melawan Vietnam. Pada matchday ketiga, Timnas Indonesia akan berstatus sebagai tuan rumah, yang mana akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Shin Tae-yong bersama Sandy Walsh

Melihat kondisi Timnas Indonesia di klasemen Grup F, maka Garuda wajib menang demi menjaga kans lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untungnya, pasukan Shin Tae-yong tengah dalam kepercayaan yang tinggi untuk hadapi Vietnam.

Hal itu tak terlepas dari hasil pertemuan sebelumnya. Tepatnya saat berjumpa terakhir kali di fase grup Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menang 1-0 atas tim berjuluk Golden Star Warriors.

