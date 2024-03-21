Intip Persiapan Timnas Indonesia Jelang Lawan Vietnam, Ada Marc Klok yang Latihan Terpisah

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia menggelar sesi latihan jelang hadapi Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam persiapan menghadapi Golden Star Warriors tersebut, skuad Garuda terlihat kompak dan yang menarik tentu melihat Marc Klok yang menjalani sesi latihan terpisah.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Vietnam pada lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (21/3/2024) pukul 20.30 WIB.

Kedua kesebelasan pun melakukan agenda official training sebelum melakoni laga tersebut. Timnas Indonesia menggelar latihan resminya di Stadion Madya, pukul 19.00 WIB. Sementara Vietnam menjalani latihannya di Lapangan A, Senayan, pada pukul 19.30 WIB.

MNC Portal Indonesia memantau latihan yang dijalani Timnas Indonesia di Stadion Madya. Dalam latihan kali ini, kedalaman skuad tim polesan Shin Tae-yong sudah lengkap 26 pemain.

Namun salah satu punggawa Skuad Garuda, yakni Marc Klok tidak menjalani latihan seperti yang dilakukan para pemain lainnya. Pemain Persib Bandung itu menjalani latihan terpisah di pinggir lapangan.

Pada saat para pemain melakukan jogging memutari lapangan, Marc Klok sudah tidak ikut. Gelandang berusia 30 tahun ini menjalani latihan terpisah melakukan peregangan dengan guling terapi.