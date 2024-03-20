Gara-Gara Hal Ini, Pengamat Sepakbola Vietnam Prediksi Timnas Indonesia Diunggulkan Menang ketimbang Golden Star Warriors

HANOI - Pengamat sepakbola asal Vietnam, Ha Quang Minh mengakui Tim Nasional (Timnas) Indonesia semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir. Ia pun merasa semua itu disebabkan hadirnya pemain naturalisasi.

Pernyataan itu diungkap Ha Quang Minh jelang Timnas Indonesia vs Vietnam. Dengan adanya 10 pemain naturalisasi, Timnas Indonesia diprediksi bakal menang karena perbedaan kualitas.

Ya, Timnas Indonesia akan bertemu dengan Vietnam dalam laga lanjutan putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (21/3/2024) malam WIB. Berselang lima hari kemudian, Skuad Garuda akan bertandang ke My Dinh National Stadium.

Dua laga nanti pun menjadi penting bagi Timnas Indonesia, karena kemenangan akan menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Sebab, Timnas Indonesia sedang menempati posisi juru kunci di Grup F dengan satu poin dari dua laga.

Sementara PSSI telah mengumumkan daftar 28 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Vietnam. Dari 28 nama terdapat 10 pemain naturalisasi yang akan tampil dalam dua laga nanti.

Mereka adalah Nathan Tjoe-A-On (SC Heerenveen), Jordi Amat (Johor Darul Ta'zim), Sandy Walsh (KV Mechelen), Justin Hubner (Cerezo Osaka), Thom Haye (SC Heerenveen), Jay Idzes (Venezia), Marc Klok (Persib Bandung), Ivar Jenner (Jong Utrecht), Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard), dan Rafael Struick (ADO Den Haag). Namun, Jordi Amat, Thom Haye, dan Ragnar Oratmangoen tidak akan tampil di SUGBK.