Philippe Troussier Beberkan Penyebab Vietnam Tak Ikuti Cara Timnas Indonesia Manfaatkan Pemain Keturunan

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Vietnam, Philippe Troussier, membeberkan alasan timnya tak mengikuti cara Timnas Indonesia yang memanfaatkan pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Menurut pemaparan Troussier, Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) lebih memilih fokus membantu pemainnya agar bermain di luar negeri ketimbang menaturalisasi pemain keturunan mereka.

Sebagaimana diketahui, kedalaman skuad Vietnam tidak banyak dihuni pemain naturalisasi untuk hadapi Timnas Indonesia. Bahkan mereka hanya punya satu pemain naturalisasi yakni Filip Nguyen yang berposisi sebagai kiper. Situasi ini mengundang pertanyaan mengapa tim berjuluk The Golden Star Warriors itu tidak mengikuti langkah Skuad Garuda yang belakangan gencar melakukan naturalisasi pemain.

Menanggapi hal itu, Troussier menyampaikan bahwa banyak cara untuk mengembangkan sepak bola dalam satu negara. Untuk Vietnam, mereka mengambil langkah dengan mendorong agar banyak pemainnya berkiprah di luar negeri.

“Saya pikir ini tentang masalah bagaimana mengembangkan setiap sistem sepakbola. Sulit bagi saya untuk menjawab pertanyaan menarik ini secara akurat,” kata Troussier, dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Rabu (20/3/2024).

“Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa cara untuk mengembangkan sistem sepak bola di dalam negeri dengan mengimpor pemain asing,” tambahnya.

“Pertama, kami bisa mendorong pengembangan sepak bola dari sumber daya dalam negeri. Tidak hanya Vietnam, Indonesia juga melakukan hal tersebut,” sambungnya.

"Berikutnya, kami perlu mencari cara agar pemain bisa bermain di luar negeri. Di Timnas Vietnam memiliki Doan Van Hau, Nguyen Quang Hai, dan Nguyen Van Toan yang pergi ke luar negeri, namun mereka tidak meninggalkan banyak kesan dan jarang tampil di lapangan," lanjut Troussier.