Breaking News: Cyrus Margono Ambil Sumpah WNI Besok Jam 9 Pagi, Dikonfirmasi Kakanwil DKI Jakarta!

KIPER Panathinaikos B, Cyrus Margono, ambil sumpah warga negara Indonesia (WNI) besok, Kamis 21 Maret 2024 pukul 09.00 WIB. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Ibnu Chuldun.

Setelah penantian panjang, Cyrus tinggal selangkah lagi menjadi WNI. Pasalnya, Tenaga Ahli Kemenpora Bidang Diaspora dan Kepemudaan Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, telah membocorkan kepada awak media terkait kapan Cyrus akan diambil sumpah WNI.

“Besok tuh Cyrus sumpah (WNI) jam 08.30 di Kanwil Jakarta,” saat menghampiri wartawan di Media Center Kemenpora, Rabu (20/3/2024).

Informasi itu pun dicoba untuk konfirmasi lebih lanjut kepada Ibnu. Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta itu pun membenarkan kabar tersebut dan menyatakan Cyrus akan diambil sumpah WNI besok pagi.

“Iya betul besok pagi, jam 9 (pagi),” kata Ibnu ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat.