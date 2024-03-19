Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus Ditahan Genoa 0-0, Massimiliano Allegri Sesalkan Banyaknya Peluang yang Terbuang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |02:01 WIB
Juventus Ditahan Genoa 0-0, Massimiliano Allegri Sesalkan Banyaknya Peluang yang Terbuang
Juventus ditahan Genoa 0-0 di laga lanjutan Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
TURIN - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri kecewa timnya gagal menang saat menjamu Genoa di pekan ke-29 Liga Italia 2023-2024, pada Minggu 17 Maret 2024. Bermain di Allianz Stadium, Juventus sejatinya banyak menciptakan peluang, namun skor akhir tetap 0-0.

Allegri pun ngamuk dengan skuadnya, terutama lini depan Juventus. Sebab dari total 17 tembakan yang dilepaskan tak ada satu pun yang berbuah gol, bahkan yang shot on target saja hanya dua tembakan.

Allegri sendiri menyadari Genoa memang memberikan perlawanan cukup ketat untuk Bianconeri -julukan Juventus-. Sehingga Juventus kesulitan mencetak gol.

"Memainkan pertandingan ini untuk Juventus sangatlah sulit dan rumit," kata Allegri dilansir dari Tuttomercato, Selasa (19/3/2024).

Juventus vs Genoa

Ya, Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan Juventus bermain kurang efektif dalam memanfaatkan peluang hingga menjadi gol. Tentunya hal itu menjadi salah satu faktor Juventus gagal mengalahkan Genoa.

"Sadar akan pentingnya pertandingan dan di babak pertama kami mengalami beberapa kesulitan. Namun, pertandingan 90 menit terakhir, kami memiliki peluang untuk memenangkannya di babak kedua," sambung Allegri.

Halaman:
1 2
      
