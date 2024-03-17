Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Juventus vs Genoa di Liga Italia 2023-2024: Bianconeri Gagal Menang di Kandang Sendiri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |20:45 WIB
Hasil Juventus vs Genoa di Liga Italia 2023-2024: Bianconeri Gagal Menang di Kandang Sendiri
Juventus vs Genoa di Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL kurang memuaskan didapat Juventus saat menghadapi Genoa pada laga lanjutan Liga Italia 2023-2024. Bermain di kandang sendiri, Allianz Stadium, Minggu (17/3/2024) malam WIB, Bianconeri harus puas berbagi angka.

Juventus hanya bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Genoa. Hasil yang tentu tidak diharapkan pasukan Massimiliano Allegri yang tengah bersaing dengan AC Milan di klasemen sementara.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Juventus dan Genoa tidak menampilkan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim masih berusaha mengembangkan permainan satu sama lainnya.

Memasuki pertengahan babak pertama Bianconeri -julukan Juventus- dan Genoa memiliki peluang untuk mencetak gol. Namun, pertahanan kedua tim masih cukup kokoh menghalau serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama kedua tim harus puas bermain imbang dengan skor 0-0. Kedua tim pastinya berbenah diri saat turun minum agar tampil lebih baik pada babak kedua.

Halaman:
1 2
      
