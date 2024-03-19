Susah Payah Kalahkan Liverpool di Perempatfinal Piala FA 2023-2024, Amad Diallo: Manchester United Layak Menang!

MANCHESTER – Manchester United memastikan diri lolos ke semifinal Piala FA 2023-2024 usai susah payah menang tipis 4-3 atas Liverpool. Meski harus bersusah payah, pemain Man United, Amad Diallo, menilai Setan Merah memang layak memenangkan laga perempatfinal tersebut.

Ya, Manchester United sukses membungkam Liverpool 4-3 di babak perempatfinal Piala FA 2023-2024. Drama tujuh gol itu berlangsung di Old Trafford, Manchester, Inggris pada Minggu 17 Maret 2024 malam WIB.

Empat gol untuk Setan Merah -julukan Manchester United- dicatatkan oleh Scott McTominay (10’), Antony (87’), Marcus Rashford (112’), dan Amad Diallo (120+1’). Sementara, Liverpool membalaskan lewat gol Alexis Mac Allister (44’), Mohamed Salah (45+2’), dan Harvey Elliot (105’).

Usai pertandingan, Diallo mengatakan sangat bahagia bisa mencetak gol untuk Setan Merah. Pemai nasal Pantai Gading itu mengakui gol yang tercipta ke gawang Liverpool merupakan momen impian jadi kenyataan.

“Saya berada di Sunderland musim lalu dan impian saya adalah bermain untuk Manchester United. Jadi saya di sini untuk bermimpi setiap saat,” kata Diallo dikutip dari laman resmi Manchester United, Selasa (19/3/2024).

“Setiap momen seperti mimpi. Dalam latihan, di lapangan, setiap tahun adalah teman bagi saya. Saya sangat senang bisa mencetak gol hari ini,” sambungnya.