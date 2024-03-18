4 Pemain Timnas Indonesia yang Absen di TC Hari Pertama Jelang Lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Berikut 4 pemain Timnas Indonesia yang absen di TC hari pertama jelang melawan Timnas Vietnam. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

SEBANYAK 4 pemain Timnas Indonesia absen di pemusatan latihan (TC) hari pertama jelang melawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Empat pemain yang belum bergabung dengan sesi latihan skuad asuhan Shin Tae-yong di Stadion madya, Jakarta pada Senin (18/3/2024) malam WIB adalah Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh.

Lantas, kenapa nama-nama ini belum bergabung? Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen dijadwalkan mengambil sumpah WNI pada hari ini, Senin (18/3/2024) pukul 22.00 WIB di Kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

(Shin Tae-yong pimpin sesi latihan Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

“Rencana malam ini penyumpahannya di Kanwil DKI Jakarta, sekitar jam 22.00 WIB," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, melalui pesan singkat.

Bagaimana dengan Nathan Tjoe? Pesepakbola 22 tahun ini diprediksi beristirahat sejenak karena baru tiba di Indonesia.

Untuk Sandy Walsh, pemain milik KV Mechelen masih dalam perjalanan ke Indonesia. Hal itu karena ia masih masuk ke dalam skuad saat KV Mechelen bersua OH Leuven di lanjutan Liga 1 Belgia 2023-2024 dini hari.

Kemungkinan besar baru pada Selasa 19 Maret 2024, 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong bisa ikut berlatih semua. Penting bagi Timnas Indonesia untuk berlatih dengan skuad lengkap.