Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Indonesia yang Absen di TC Hari Pertama Jelang Lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |21:22 WIB
4 Pemain Timnas Indonesia yang Absen di TC Hari Pertama Jelang Lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Berikut 4 pemain Timnas Indonesia yang absen di TC hari pertama jelang melawan Timnas Vietnam. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 4 pemain Timnas Indonesia absen di pemusatan latihan (TC) hari pertama jelang melawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Empat pemain yang belum bergabung dengan sesi latihan skuad asuhan Shin Tae-yong di Stadion madya, Jakarta pada Senin (18/3/2024) malam WIB adalah Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh.

Lantas, kenapa nama-nama ini belum bergabung? Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen dijadwalkan mengambil sumpah WNI pada hari ini, Senin (18/3/2024) pukul 22.00 WIB di Kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Shin Tae-yong pimpin sesi latihan Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

(Shin Tae-yong pimpin sesi latihan Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

“Rencana malam ini penyumpahannya di Kanwil DKI Jakarta, sekitar jam 22.00 WIB," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, melalui pesan singkat.

Bagaimana dengan Nathan Tjoe? Pesepakbola 22 tahun ini diprediksi beristirahat sejenak karena baru tiba di Indonesia.

Untuk Sandy Walsh, pemain milik KV Mechelen masih dalam perjalanan ke Indonesia. Hal itu karena ia masih masuk ke dalam skuad saat KV Mechelen bersua OH Leuven di lanjutan Liga 1 Belgia 2023-2024 dini hari.

Kemungkinan besar baru pada Selasa 19 Maret 2024, 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong bisa ikut berlatih semua. Penting bagi Timnas Indonesia untuk berlatih dengan skuad lengkap.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192448/john_herdman_dan_patrick_kluivert-jRs9_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192394/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-6FyG_large.jpg
5 Pemain Keturunan yang Layak Dinaturalisasi jika John Herdman Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Eksis dI Premier League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192385/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-u4tv_large.jpg
Ini Pemain Pertama yang Dinaturalisasi John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192371/patrick_kluivert_tak_lagi_melatih_timnas_indonesia-BUz3_large.jpg
2 Bulan Setelah Dipecat Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Dapat Penilaian dari Ole Romeny
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661159/indonesia-runnerup-piala-aff-futsal-u19-2025-dkc.webp
Indonesia Runner-up Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/wonderkid_berusia_18_tahun_franco_mastantuono_f.jpg
Real Madrid Tolak Mentah-Mentah Napoli, Wonderkid 18 Tahun Ini Tetap di Bernabeu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement