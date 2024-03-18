Timnas Indonesia Gelar Latihan Perdana Jelang Hadapi Vietnam, Baru 22 Pemain Bergabung

JAKARTA - Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Latihan perdana ini berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, Senin (18/3/2024) pukul 19.30 WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, latihan perdana ini baru diikuti oleh 22 pemain. Itu artinya, masih ada empat pemain yang belum menjalani sesi latihan perdana ini.

Empat pemain itu adalah, Ragnar Oratmangoen, Nathan Tjoe-A-On, Sandy Walsh, dan Thom Haye. Untuk Ragnar dan Thom, keduanya memang masih mengurus proses naturalisasi mereka.

Kendati empat pemain tersebut belum merapat, wajah baru seperti Jay Idzes sudah bergabung latihan. Bek Venezia itu tampak antusias menjalani latihan perdananya bersama Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong awalnya memanggil 28 pemain untuk menghadapi Vietnam. Namun Elkan Baggott, Jordi Amat dan Yance Sayuri harus dicoret karena mengalami cedera.

Shin Tae-yong pun memanggil satu pemain yakni Arkhan Fikri. Dengan begitu, Skuad Garuda berkekuatan 26 pemain untuk menghadapi The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.