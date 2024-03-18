Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Gelar Latihan Perdana Jelang Hadapi Vietnam, Baru 22 Pemain Bergabung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |20:31 WIB
Timnas Indonesia Gelar Latihan Perdana Jelang Hadapi Vietnam, Baru 22 Pemain Bergabung
Suasana latihan perdana Timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam (Foto: Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Latihan perdana ini berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, Senin (18/3/2024) pukul 19.30 WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, latihan perdana ini baru diikuti oleh 22 pemain. Itu artinya, masih ada empat pemain yang belum menjalani sesi latihan perdana ini.

Empat pemain itu adalah, Ragnar Oratmangoen, Nathan Tjoe-A-On, Sandy Walsh, dan Thom Haye. Untuk Ragnar dan Thom, keduanya memang masih mengurus proses naturalisasi mereka.

Kendati empat pemain tersebut belum merapat, wajah baru seperti Jay Idzes sudah bergabung latihan. Bek Venezia itu tampak antusias menjalani latihan perdananya bersama Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong awalnya memanggil 28 pemain untuk menghadapi Vietnam. Namun Elkan Baggott, Jordi Amat dan Yance Sayuri harus dicoret karena mengalami cedera.

Shin Tae-yong pun memanggil satu pemain yakni Arkhan Fikri. Dengan begitu, Skuad Garuda berkekuatan 26 pemain untuk menghadapi The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192448/john_herdman_dan_patrick_kluivert-jRs9_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192394/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-6FyG_large.jpg
5 Pemain Keturunan yang Layak Dinaturalisasi jika John Herdman Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Eksis dI Premier League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192385/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-u4tv_large.jpg
Ini Pemain Pertama yang Dinaturalisasi John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192371/patrick_kluivert_tak_lagi_melatih_timnas_indonesia-BUz3_large.jpg
2 Bulan Setelah Dipecat Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Dapat Penilaian dari Ole Romeny
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661097/25-pemain-masuk-long-list-garuda-calling-langkah-awal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-cmt.webp
25 Pemain Masuk Long List Garuda Calling, Langkah Awal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/bazoumana_toure.jpg
Lupakan Antoine Semenyo, MU Bidik Wonderkid Rp887,5 Miliar dari Bundesliga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement