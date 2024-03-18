Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Suasana Ramadhan, Erick Thohir Minta Masyarakat Dukung Penuh Timnas Indonesia saat Hadapi Vietnam

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |17:35 WIB
Meski Suasana Ramadhan, Erick Thohir Minta Masyarakat Dukung Penuh Timnas Indonesia saat Hadapi Vietnam
Suporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (Foto: Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta masyarakat Tanah Air memberikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia meski bermain dalam suasana bulan Ramadhan. Skuad Garuda sendiri akan menghadapi Vietnam pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam dalam laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Kamis (21/3/2024). Lima hari setelahnya, Tim Merah-Putih gantian bertandang ke Stadion Nasional My Dinh.

Kemenangan menjadi harga mati bagi Indonesia untuk tetap menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Sebab, pada dua pertandingan pertama mereka gagal meraih kemenangan di mana mereka dihajar Irak 1-5 dan ditahan imbang Filipina 1-1.

Oleh karena itu, Erick ingin masyarakat Indonesia memberikan dukungan penuh kepada Skuad Garuda dalam laga kontra The Golden Stars -julukan Vietnam- meski sedang dalam suasana bulan ramadhan. Dia pun membeberkan jam kickoff pertandingan sengaja dilakukan pada pukul 20.30 WIB, agar masyarakat bisa menonton setelah melakukan ibadah.

"Ya, timnas kita butuh dukungan maksimal dari para suporter. Apalagi sejarahnya duel melawan Vietnam, baik di kandang GBK, apalagi saat tandang di Vietnam, selalu sengit,” kata Erick dilansir dari laman resmi PSSI, Senin (18/3/2024).

“Meski bertepatan dengan bulan puasa, tapi kami atur laga di GBK digelar malam jam 20.30 WIB, setelah ibadah ramadhan. Selain menghormati bulan suci ini, kami harapkan dukungan penonton akan total,” tambahnya.

