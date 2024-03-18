Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Resmi Dicoret Shin Tae-yong Jelang Lawan Timnas Vietnam, Nomor 1 Yance Sayuri!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |16:06 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Resmi Dicoret Shin Tae-yong Jelang Lawan Timnas Vietnam, Nomor 1 Yance Sayuri!
Yance Sayuri, 1 dari 3 pemain Timnas Indonesia yang resmi dicoret jelang lawan Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@psm_makassar)
SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang resmi dicoret Shin Tae-yong jelang melawan Timnas Vietnam akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Awalnya, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk dua laga melawan Timnas Vietnam. Dari 28 pemain yang dipanggil, 13 personel di antaranya berstatus pemain abroad alias pesepakbola yang biasa mentas di luar negeri.

Sayangnya, tiga hari jelang pertandingan, Shin Tae-yong mendapat kabar buruk. Tiga pemain andalannya mengalami cedera sehingga harus absen di laga penuh gengsi nanti.

Uniknya, meski yang cedera mayoritas pemain belakang, Shin Tae-yong justru memanggil Arkhan Fikri (gelandang) sebagai pemain tambahan. Lantas, siapa saja pemain yang dicoret Shin Tae-yong?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang resmi dicoret Shin Tae-yong jelang melawan Timnas Vietnam:

3. Jordi Amat

Jordi Amat

Jordi Amat mengalami cedera di saat Timnas Indonesia membutuhkan jasanya. Ketiadaan Jordi Amat membuat posisinya di sentral pertahanan Timnas Indonesia bakal ditempati Jay Idzes atau Rizky Ridho.

Namun, melihat tinggi badan Jay Idzes yang lebih proporsional, kemungkinannya mengisi posisi peninggalan Jordi Amat lebih besar ketimbang Rizky Ridho. Dalam pola tiga bek, Rizky Ridho kemungkinan bertugas sebagai bek tengah sebelah kanan, sedangkan Jay Idzes tepat di bagian tengah.

