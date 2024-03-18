Kalahkan Liverpool di Piala FA 2023-2024, Erik ten Hag Puas dengan Permainan Manchester United

MANCHESTER – Manchester United mengalahkan Liverpool lewat babak perpanjangan waktu pada pertandingan perempat final Piala FA 2023-2024. Erik Ten Hag mengaku sangat puas dengan permainan Setan Merah terutama pada 35 menit babak pertama.

Menjamu Liverpool di Old Trafford, Minggu (17/3/2024) malam WIB, Setan Merah -julukan Man United- unggul cepat lewat gol Scott McTominay saat laga baru berjalan 10 menit. Setelah itu, mereka benar-benar mendominasi, bisa menguasai bola lebih banyak, mampu menekan tim tamu dan menciptakan banyak peluang.

Sayangnya, di penghujung babak pertama Bruno Fernandes dan kolega lengah sehingga The Reds -julukan Liverpool- bisa mencuri dua gol lewat Alexis MacAllister (44’) dan Mohamed Salah (45+2). Beruntung bagi tim tuan rumah, Antony menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit 87 yang membuat laga dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu.

Selepas itu, Pasukan Jurgen Klopp mampu memimpin lagi via gol Harvey Elliot (105’), tetapi Man United lagi-lagi bisa menyamakan skor lewat Marcus Rashford (112’). Bahkan, pada akhirnya Amad Diallo mencetak gol kemenangan bagi tim tuan rumah tepat di penghujung laga alias menit 120+2.

Kendati menang susah payah, Ten Hag menilai pada 35 menit pertama pertandingan timnya menunjukkan performa terbaik mereka sepanjang musim ini. Menurutnya, mereka tampil sangat gemilang baik saat menyerang maupun bertahan.

“Ya, saya pikir 35 menit pertama adalah yang terbaik yang pernah saya lihat dari tim saya musim ini. Kami bermain sangat baik, dalam dan luar penguasaan bola,” kata Ten Hag dilansir dari laman resmi Man United, Senin (18/3/2024).