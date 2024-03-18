Cuma Bisa Ikhlas, Jurgen Kloppp Minta Liverpool Lupakan Kekalahan dari Manchester United

MANCHESTER – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp kecewa timnya disingkirkan Manchester United di perempatfinal Piala FA 2023-2024. Meski begitu, Klopp mengaku cuma bisa berlapang dada dan berharap para pemainnya dapat segera melupakan kekalahan tragis tersebut.

Ya, The Reds -julukan Liverpool- baru saja dikalahkan Manchester United 3-4 di perempatfinal Piala FA 2023-2024. Pertandingan itu digelar di Old Trafford, Manchester, Inggris pada Minggu 17 Maret 2024 malam WIB.

Empat gol untuk Setan Merah -julukan Manchester United- dicatatkan oleh Scott McTominay (10’), Antony (87’), Marcus Rashford (112’), dan Amad Diallo (120+1’). Sementara, Liverpool membalaskan lewat gol Alexis Mac Allister (44’), Mohamed Salah (45+2’), dan Harvey Elliot (105’).

Selepas pertandingan, Klopp legawa Liverpool harus tersingkir dan gagal mewujudkan ambisi meraih empat gelar musim ini. Pelatih asal Jerman itu mengatakan kegagalan adalah bagian yang wajar dari kehidupan.

“Kita semua mengalami kegagalan setiap hari, bahkan mungkin tanpa kita sadari, kita hanya menjalaninya saja. Hari ini, jika Anda tidak memberikan segalanya maka itu tidak (menguras) secara mental, tetapi Anda harus bereaksi terhadapnya,” kata Klopp dikutip dari laman resmi Liverpool, Senin (18/3/2024).

“Dan sisanya adalah (sesuatu) yang sayangnya sudah biasa kita alami sejak kita masih kecil sehingga dari waktu ke waktu kita kalah dalam pertandingan sepak bola,” tambahnya.