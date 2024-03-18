Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Cuma Bisa Ikhlas, Jurgen Kloppp Minta Liverpool Lupakan Kekalahan dari Manchester United

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |09:19 WIB
Cuma Bisa Ikhlas, Jurgen Kloppp Minta Liverpool Lupakan Kekalahan dari Manchester United
Liverpool tersingkir dari Perempatfinal Piala FA 2023-2024 Usai Kalah 3-4 dari Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp kecewa timnya disingkirkan Manchester United di perempatfinal Piala FA 2023-2024. Meski begitu, Klopp mengaku cuma bisa berlapang dada dan berharap para pemainnya dapat segera melupakan kekalahan tragis tersebut.

Ya, The Reds -julukan Liverpool- baru saja dikalahkan Manchester United 3-4 di perempatfinal Piala FA 2023-2024. Pertandingan itu digelar di Old Trafford, Manchester, Inggris pada Minggu 17 Maret 2024 malam WIB.

Empat gol untuk Setan Merah -julukan Manchester United- dicatatkan oleh Scott McTominay (10’), Antony (87’), Marcus Rashford (112’), dan Amad Diallo (120+1’). Sementara, Liverpool membalaskan lewat gol Alexis Mac Allister (44’), Mohamed Salah (45+2’), dan Harvey Elliot (105’).

Selepas pertandingan, Klopp legawa Liverpool harus tersingkir dan gagal mewujudkan ambisi meraih empat gelar musim ini. Pelatih asal Jerman itu mengatakan kegagalan adalah bagian yang wajar dari kehidupan.

Manchester United vs Liverpool

“Kita semua mengalami kegagalan setiap hari, bahkan mungkin tanpa kita sadari, kita hanya menjalaninya saja. Hari ini, jika Anda tidak memberikan segalanya maka itu tidak (menguras) secara mental, tetapi Anda harus bereaksi terhadapnya,” kata Klopp dikutip dari laman resmi Liverpool, Senin (18/3/2024).

“Dan sisanya adalah (sesuatu) yang sayangnya sudah biasa kita alami sejak kita masih kecil sehingga dari waktu ke waktu kita kalah dalam pertandingan sepak bola,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013563/gagal-juarai-piala-fa-2023-2024-pep-guardiola-pertimbangkan-pergi-dari-manchester-city-x2LnG4Inpj.jpeg
Gagal Juarai Piala FA 2023-2024, Pep Guardiola Pertimbangkan Pergi dari Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013485/erik-ten-hag-diharapkan-bertahan-jadi-pelatih-manchester-united-usai-persembahkan-gelar-juara-piala-fa-2023-2024-mZhYMHLykK.jpg
Erik Ten Hag Diharapkan Bertahan Jadi Pelatih Manchester United Usai Persembahkan Gelar Juara Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013469/kobbie-mainoo-banjir-pujian-usai-jadi-pahlawan-manchester-united-juara-piala-fa-2023-2024-paul-scholes-dia-10-kali-lebih-hebat-dari-saya-VGmarKG7MY.jpg
Kobbie Mainoo Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Paul Scholes: Dia 10 Kali Lebih Hebat dari Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/45/3013261/kyle-walker-sebut-kekalahan-manchester-city-dari-manchester-united-di-final-piala-fa-2023-2024-bukan-salah-pep-guardiola-xXT5h7YW1P.JPG
Kyle Walker Sebut Kekalahan Manchester City dari Manchester United di Final Piala FA 2023-2024 Bukan Salah Pep Guardiola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/50/1660883/anthony-joshua-dapat-tawaran-duel-perebutan-gelar-dunia-ancam-laga-kontra-tyson-fury-pfy.webp
Anthony Joshua Dapat Tawaran Duel Perebutan Gelar Dunia, Ancam Laga Kontra Tyson FuryÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/bek_sassuolo_jay_idzes.jpg
Pelatih Soroti Jay Idzes usai Bikin Penyelamatan Krusial Vs Bologna
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement