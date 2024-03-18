Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Penyebab Liverpool Kalah 3-4 dari Manchester United di Perempatfinal Piala FA 2023-2024, Nomor 1 Kesalahan Jurgen Klopp

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |02:20 WIB
5 Penyebab Liverpool Kalah 3-4 dari Manchester United di Perempatfinal Piala FA 2023-2024, Nomor 1 Kesalahan Jurgen Klopp
Liverpool menelan kekalahan dramatis 3-4 dari Manchester United di perempatfinal Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

BERIKUT lima penyebab Liverpool kalah 3-4 dari Manchester United di perempatfinal Piala FA 2023-2024. Laga itu berjalan dramatis di Stadion Old Trafford, Minggu 17 Maret 2024 malam WIB.

Betapa tidak, kedua kesebelasan saling berbalas gol selama 90 menit sehingga skor sama kuat 2-2. Lalu, The Reds menambah satu gol di extra time. Namun, Man United justru mengemas dua gol!

Manchester United vs Liverpool di Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Lalu, apa saja penyebab kekalahan Liverpool dari Man United di Stadion Old Trafford? Simak ulasan berikut ini

5 Penyebab Liverpool Kalah 3-4 dari Manchester United di Perempatfinal Piala FA 2023-2024

5. Gol Cepat

Scott McTominay membawa Manchester United unggul 1-0 atas Liverpool (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Man United mencetak gol cepat di menit ke-10 lewat sontekan Scott McTominay. Memang, Liverpool bisa bangkit dan mencetak dua gol tepat di pengujung babak pertama.

Namun, gol itu menjadi pertanda bahaya di lini pertahanan Liverpool. Terbukti, tiga gol tambahan Man United dicetak lewat skema yang sama persis.

4. Rekor Buruk di Stadion Old Trafford

Mohamed Salah membawa Liverpool berbalik unggul 2-1 atas Manchester United (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Liverpool sejatinya tidak punya rekor bagus saban mentas di Old Trafford terutama pada ajang Piala FA. Mereka selalu tersingkir setiap kali berjumpa Iblis Merah di stadion keramat itu.

Bahkan, rekor itu sudah berlangsung selama 100 tahun! Wajar bila kemudian Man United seperti dinaungi keberuntungan.

Halaman:
1 2 3
      
