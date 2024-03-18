Hasil Piala FA 2023-2024: Liverpool Masih Unggul 2-1 atas Manchester United hingga Menit 75

MANCHESTER - Hasil Piala FA 2023-2024 antara Manchester Untied vs Liverpool sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Minggu (17/3/2024) malam WIB, itu untuk sementara menghasilkan skor 2-1 untuk tim tamu hingga menit ke-75.

Gol bagi Iblis Merah dihasilkan Scott McTominay di menit ke-10. Sementara itu, Liverpool berbalik unggul lewat Alexis Mac Allister (44') dan Mohamed Salah (45+2').

Jalannya Pertandingan

Selepas rehat, kedua kesebelasan bermain terbuka. Namun, Liverpool tetap lebih berbahaya. Mereka mendapat peluang di menit ke-56 lewat tembakan mentara Dominik Szoboszlai dari luar kotak penalti tetapi bisa ditepis Onana. Selang empat menit, tendangan bebas Mac Allister melambung tipis.

Kembali, Liverpool mendapat peluang di menit ke-63. Untung bagi Man United, Onana dengan sigap menepis tembakan keras Darwin Nunez dari dalam kotak penalti. Selang dua menit, Salah mengintip peluang tetapi kiper asal Kamerun itu kembali bisa mengamankan gawangnya.

Skor 2-1 pun bertahan hingga 30 menit babak kedua berjalan atau menit ke-75. Masih cukup waktu bagi kedua tim untuk menambah golnya.