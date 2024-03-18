Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Piala FA 2023-2024: Liverpool Masih Unggul 2-1 atas Manchester United hingga Menit 75

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |00:10 WIB
Hasil Piala FA 2023-2024: Liverpool Masih Unggul 2-1 atas Manchester United hingga Menit 75
Manchester United vs Liverpool masih 1-2 hingga menit ke-75 (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

MANCHESTER - Hasil Piala FA 2023-2024 antara Manchester Untied vs Liverpool sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Minggu (17/3/2024) malam WIB, itu untuk sementara menghasilkan skor 2-1 untuk tim tamu hingga menit ke-75.

Gol bagi Iblis Merah dihasilkan Scott McTominay di menit ke-10. Sementara itu, Liverpool berbalik unggul lewat Alexis Mac Allister (44') dan Mohamed Salah (45+2').

Scott McTominay membawa Manchester United unggul 1-0 atas Liverpool (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Jalannya Pertandingan

Selepas rehat, kedua kesebelasan bermain terbuka. Namun, Liverpool tetap lebih berbahaya. Mereka mendapat peluang di menit ke-56 lewat tembakan mentara Dominik Szoboszlai dari luar kotak penalti tetapi bisa ditepis Onana. Selang empat menit, tendangan bebas Mac Allister melambung tipis.

Kembali, Liverpool mendapat peluang di menit ke-63. Untung bagi Man United, Onana dengan sigap menepis tembakan keras Darwin Nunez dari dalam kotak penalti. Selang dua menit, Salah mengintip peluang tetapi kiper asal Kamerun itu kembali bisa mengamankan gawangnya.

Skor 2-1 pun bertahan hingga 30 menit babak kedua berjalan atau menit ke-75. Masih cukup waktu bagi kedua tim untuk menambah golnya.

Halaman:
1 2
      
