Jelang Perkuat Timnas Indonesia, Jay Idzes Ukir Statistik Apik saat Bawa Venezia Bantai Palermo 3-0

JAY Idzes ukir statistik apik saat bawa Venezia bantai Palermo 3-0 dalam lanjutan laga Liga 2 Italia 2023-2024. Bek Timnas Indonesia itu mampu tampil solid sepanjang pertandingan saat bermain di posisi bek tengah.

Ya, Venezia sukses mengalahkan Palermo 3-0 dalam lanjutan Liga 2 Italia 2023-2024. Kemenangan manis itu diraih Jay Idzes dan kolega di Renzo Barbera, Palermo, Italia pada Sabtu (16/3/2024) dini hari WIB.

Tiga gol tanpa balas untuk I Lagunari -julukan Venezia- dicatatkan oleh Joel Pohjanpalo (18’, 30’), dan Christian Gytkjaer (90+2’). Kemenangan ini membuat Venezia semakin mantap menduduki posisi kedua klasemen sementara Liga 2 Italia 2023-2024.

Jay Idzes mencatatkan statistik apik setelah tampil tak tergantikan dalam pertandingan itu. Menurut penilaian Sofa Score, pemain berusia 23 tahun itu layak diberikan ponten 7,0 dalam laga tersebut.