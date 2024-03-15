Daniele De Rossi Girang AS Roma Tembus Perempatfinal Liga Europa 2023-2024

FALMER - Pelatih AS Roma, Daniele De Rossi, menyatakan senang timnya dapat lolos ke babak perempatfinal Liga Europa 2023-2024. Oleh karena itu, ia memberikan apresiasi atas kerja keras timnya untuk mencapai ke fase selanjutnya

Il Giallorossi sebenarnya kalah 0-1 dari Brighton & Hove Albion dalam leg II babak 16 besar Liga Europa 2023-2024 di Stadion American Express, Falmer, Jumat (15/3/2024). Namun, tim asal Italia itu dapat melaju ke fase selanjutnya karena unggul agregat 4-1.

De Rossi mengatakan timnya bermain cukup baik dalam laga itu. Ia pun tidak masalah AS Roma kalah dari Brighton karena tetap dapat lolos ke babak perempatfinal.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain, mereka melakukan sebagian besar pekerjaan di leg pertama, tetapi hari ini sebuah pertandingan serius dan penting menanti kami, dan tim berhasil melakukannya," kata De Rossi dilansir dari Tuttomercato, Jumat (15/3/2024).

Pelatih berusia 40 tahun itu mengatakan Brighton memang memberikan perlawanan cukup ketat untuk timnya. Hal itu membuat AS Roma tidak mampu menampilkan pola permainan yang disiapkan.