HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Ditahan Madura United 0-0, Paul Munster Soroti Lini Depan

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |00:05 WIB
Persebaya Surabaya Ditahan Madura United 0-0, Paul Munster Soroti Lini Depan
Persebaya Surabaya ditahan Madura United 0-0 (Foto: Persebaya Surabaya)
SURABAYA - Persebaya Surabaya ditahan Madura United 0-0 pada laga pekan ke-29 Liga 1 2023-2024, Rabu 13 Maret malam WIB, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Pelatih Paul Munster lantas menyoroti ketajaman lini depan timnya.

Beberapa peluang dihasilkan Persebaya di pertandingan kali ini. Bahkan, intensitas serangan sebenarnya kian masif di babak kedua. Tapi sayang tidak ada peluang yang bisa dikonversi menjadi gol.

Persebaya Surabaya vs Madura United

Munster mengakui pemainnya tidak bisa menyelesaikan peluang-peluang yang dihasilkan. Hal ini membuat skor tetap bertahan 0-0 meski Persebaya berhasil menguasai pertandingan dan menghasilkan beberapa peluang.

"Pemain saya tidak memiliki naluri ‘pembunuh’ di setiap peluang yang ada," kata Munster, saat sesi konferensi pers seusai pertandingan, dikutip pada Jumat (15/3/2024).

Usai laga melawan Madura United, pelatih berkebangsaan Irlandia Utara ini bakal mengevaluasi anak asuhnya. Ia memprogramkan proses pemulihan guna menatap laga berikutnya melawan Arema FC yang bakal ketat dan seru.

"Bagi saya adalah step by step, dan untuk pertandingan selanjutnya persiapan lebih panjang," ujar pelatih berusia 42 tahun itu.

