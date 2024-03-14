Liga 1 2023-2024: Tony Sucipto Bicara Momen Ramadan hingga Fokus Persija Jakarta Pekan Ini

JAKARTA – Tony Sucipto berbicara momentum bulan Ramadan hingga fokus Persija Jakarta pada pekan ini. Toncip -sapaan akrab Tony Sucipto- juga berharap doa dari para penggemar memuluskan agenda Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Persija Jakarta akan menjalani pekan pertama Liga 1 2023-2024 di bulan Ramadan pada Sabtu (16/3/2024). Pada laga tersebut, Macan Kemayoran akan berhadapan dengan Persik Kediri di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Setelah itu, kemungkinan besar masih ada dua pertandingan lagi yakni melawan Bali United (30/3/2024), dan Persis Solo (4/4/2024) sebelum bulan puasa berakhir. Tony mengatakan persiapan Persija Jakarta menghadapi laga di bulan Ramadan tak jauh berbeda dengan sebelumnya.

Hanya saja, Macan Kemayoran akan melangsungkan latihan pada malam hari karena menghormati kegiatan pemain muslim. Toncip bercerita, kegiatan pada hari pertama puasa, Selasa (12/3/2024) kemarin berjalan lancar.

“Alhamdulillah semuanya menunaikan puasa hari pertama dengan lancar. Sama seperti musim lalu, untuk sebulan kedepan kami akan melakukan latihan di malam hari,” kata Tony dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Lebih lanjut, Tony mengatakan Macan Kemayoran saat ini sedang fokus untuk bersiap menghadapi Macan Putih -julukan Persik Kediri. Pemain berusia 38 tahun itu berharap, para suporter terus mendukung dan mendoakan kelancaran agenda Persija.