Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Tony Sucipto Bicara Momen Ramadan hingga Fokus Persija Jakarta Pekan Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |04:17 WIB
Liga 1 2023-2024: Tony Sucipto Bicara Momen Ramadan hingga Fokus Persija Jakarta Pekan Ini
Penggawa Persija Jakarta, Tony Sucipto (Foto: laman resmi Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Tony Sucipto berbicara momentum bulan Ramadan hingga fokus Persija Jakarta pada pekan ini. Toncip -sapaan akrab Tony Sucipto- juga berharap doa dari para penggemar memuluskan agenda Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Persija Jakarta akan menjalani pekan pertama Liga 1 2023-2024 di bulan Ramadan pada Sabtu (16/3/2024). Pada laga tersebut, Macan Kemayoran akan berhadapan dengan Persik Kediri di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Setelah itu, kemungkinan besar masih ada dua pertandingan lagi yakni melawan Bali United (30/3/2024), dan Persis Solo (4/4/2024) sebelum bulan puasa berakhir. Tony mengatakan persiapan Persija Jakarta menghadapi laga di bulan Ramadan tak jauh berbeda dengan sebelumnya.

Hanya saja, Macan Kemayoran akan melangsungkan latihan pada malam hari karena menghormati kegiatan pemain muslim. Toncip bercerita, kegiatan pada hari pertama puasa, Selasa (12/3/2024) kemarin berjalan lancar.

“Alhamdulillah semuanya menunaikan puasa hari pertama dengan lancar. Sama seperti musim lalu, untuk sebulan kedepan kami akan melakukan latihan di malam hari,” kata Tony dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Lebih lanjut, Tony mengatakan Macan Kemayoran saat ini sedang fokus untuk bersiap menghadapi Macan Putih -julukan Persik Kediri. Pemain berusia 38 tahun itu berharap, para suporter terus mendukung dan mendoakan kelancaran agenda Persija.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659793/indonesia-finis-runnerup-sea-games-2025-raih-prestasi-dalam-30-tahun-terakhir-che.webp
Raja Sapta Oktohari: Dukungan Mitra Strategis Jadi Kunci Indonesia Berjaya di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/manex_rezola.jpg
Real Madrid Rekrut Pemain Serba Bisa Berusia 19 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement