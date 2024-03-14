Stefano Pioli Anggap Remeh Slavia Praha Jelang, Optimis AC Milan Lebih Berkualitas

PRAHA – Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, anggap remeh Slavia Praha jelang berhadapan di leg II 16 besar Liga Europa 2023-2024. Dia optimis AC Milan lebih berkualitas sehingga bisa meraih hasil manis di laga itu.

Milan bertandang ke markas Slavia Praha pada Leg II dengan modal apik. Mereka meraih kemenangan dengan skor 4-2 dalam Leg I di San Siro.

Namun, sebenarnya jika dilihat di atas kertas, hasil tersebut tak cukup apik. Pasalnya, Rossoneri -julukan Milan- melawan tim yang hanya bermain dengan 10 orang lebih dari 60 menit setelah El Hadji Diouf mendapat kartu merah dan mereka masih bisa kebobolan dua gol di kandang sendiri.

Kendati demikian, Pioli sangat yakin Olivier Giroud dan kolega bisa memenangkan laga Leg II kontra Praha karena punya keunggulan dari segi kualitas dan determinasi tim. Bahkan, menurutnya tak masalah jika mereka meremehkan sang lawan dalam pertandingan ini.

Pelatih asal Italia itu pun memprediksi Sesivani -julukan Slavia Praha- akan bermain menyerang seperti biasanya. Terlebih mereka sedang tertinggal dua gol. Alhasil, dia ingin anak buahnya mengekspoitasi ruang terbuka yang tersedia untuk mencetak gol tambahan.

“Kami siap, tetapi pada saat yang sama saya pikir lawan akan (bermain) berbeda,” kata Pioli dilansir dari Football Italia, Kamis (14/3/2024).

“Tidak ada risiko meremehkan pertandingan ini. Kami punya sedikit keunggulan berkat performa determinasi dan kualitas. Slavia Praha terbiasa menyerang dengan intensitas, tapi ini juga berarti kami juga harus menemukan lebih banyak ruang terbuka untuk kami,” tambahnya.

“Kami tahu bahwa kami harus menyerang dengan baik, bertahan dengan baik, dan memanfaatkan situasi yang berkembang. Kami percaya bahwa bermain lebih baik dari lawan akan memberi Anda lebih banyak peluang untuk menang,” tuturnya.