HOME BOLA LIGA CHAMPION

Diego Simeone Optimistis Atletico Madrid Juara Liga Champions 2023-2024!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |08:04 WIB
Diego Simeone Optimistis Atletico Madrid Juara Liga Champions 2023-2024!
Atletico Madrid diyakini bisa menjadi juara Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters/Violeta Santos Moura)
A
A
A

MADRID - Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, mengaku optimistis timnya bisa menjadi juara Liga Champions 2023-2024. Meski bakal sulit, ia menilai Los Colchoneros merupakan tim tangguh saat bermain di kandang sendiri.

Atletico sukses mengalahkan Inter Milan dengan skor 2-1 di leg II babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 yang berlangsung di Civitas Metropolitano, Kamis (14/3/2024) dini hari WIB. Hasil tersebut membuat kedua tim imbang agregat 2-2.

Atletico Madrid vs Inter Milan

Meski sempat memainkan babak tambahan selama 120 menit, tetapi tidak ada gol yang tercipta. Alhasil, pertandingan dilanjutkan ke adu penalti dan Atletico sukses keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2 atas tim tamu.

Simeone mengatakan Atletico bisa mendapatkan kemenangan karena memiliki keunggulan yakni pemain-pemain berkualitas. Meski sempat menelan kekalahan dari Cadiz dan Athletic Bilbao, ia menilai dukungan dari para penggemar membuat timnya mampu mengalahkan Inter.

"Kami memiliki keunggulan, yaitu para pemain kami. Kami datang dari dua pertandingan yang buruk, tetapi orang-orang kami ada di sana hari ini," kata Simeone dikutip dari Tuttomercato, Kamis (14/3/2024).

"Para pemain kami merasakannya, dukungan ini bagus untuk tim dan kami memainkan pertandingan yang hebat melawan tim yang sangat kuat. Kami berhasil mempertahankan permainan hingga akhir, kemudian melalui adu penalti segalanya berjalan lebih baik bagi kami," imbuh El Cholo.

Halaman:
1 2
      
