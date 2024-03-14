Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liga Champions 2023-2024: Disingkirkan Atletico Madrid, Simone Inzaghi Sebut Inter Milan Banyak Bikin Kesalahan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |07:40 WIB
Liga Champions 2023-2024: Disingkirkan Atletico Madrid, Simone Inzaghi Sebut Inter Milan Banyak Bikin Kesalahan
Inter Milan disingkirkan Atletico Madrid via adu penalti di 16 besar Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters/Violeta Santos Moura)
MADRID - Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, menyebut timnya melakukan banyak kesalahan saat menelan kekalahan dari Atletico Madrid di leg II babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Usai tersingkir, ia meminta Nerazzurri fokus sepenuhnya ke Liga Italia.

Inter menelan kekalahan 1-2 dari Atletico di Stadion Civitas Metropolitano, Kamis (14/3/2024) dini hari WIB. Federico Dimarco (33') sempat membawa tim tamu memimpin, tetapi Antoine Griezmann (35') dan Memphis Depay (87') mampu membalikkan keadaan.

Atletico Madrid vs Inter Milan

Laga kemudian berlanjut ke extra time lantaran agregat sama kuat 2-2. Selama laga perpanjangan waktu tak ada gol yang tercipta sehingga babak penalti menjadi penentu tim mana yang akan melaju ke babak selanjutnya.

Hakan Calhanoglu dan Francesco Acerbi menjadi penendang Inter yang sukses melakukan eksekusi penalti. Sedangkan Alexis Sanchez, Davy Klaassen dan Lautaro Martinez gagal melakukannya.

Sementara Memphis Depay, Rodrigo Riquelme, dan Angel Correa sukses menjadi eksekutor penalti Atletico. Hanya Saul Niguez yang gagal melakukan tugasnya.

Inzaghi mengaku kecewa dengan tersingkirnya Inter dari Liga Champions 2023-2024. Meski demikian, ia menilai para pemainnya harus tetap bangga karena dalam laga terakhir di semua kompetisi timnya tak pernah menelan kekalahan.

"Ada kekecewaan, untuk klub dan para penggemar. Para pemain harus bangga dengan apa yang telah mereka lakukan di Champions League, dari delapan pertandingan kami tidak pernah kalah," kata Inzaghi dikutip dari Tuttomercato, Kamis (14/3/2024).

