Daftar Top Skor Liga Champions 2023-2024: 4 Pemain Bersaing Sengit!

BERIKUT daftar top skor Liga Champions 2023-2024 hingga kelar babak 16 besar. Empat pemain bersaing sengit di daftar teratas, yakni Harry Kane, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, dan Erling Haaland!

Keempat pemain itu sama-sama mengemas enam gol hingga babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Kane, Haaland, Griezmann, dan Mbappe, juga masih berpotensi menambah pundi-pundi golnya lantaran klub masing-masing melaju ke babak perempatfinal.

Griezmann menjadi nama terakhir yang masuk di daftar teratas pencetak gol terbanyak Liga Champions musim ini. Pemain asal Prancis itu berperan besar membawa Atletico Madrid melaju dengan menyingkirkan Inter Milan.

Eks Barcelona tersebut mengemas satu gol pada laga leg II 16 besar Liga Champions 2023-2024 yang digelar Kamis (14/3/2024) dini hari WIB, di Stadion Metropolitano. Satu gol itu menghidupkan harapan Los Rojiblancos yang kemudian menyisihkan Inter Milan via adu tendangan penalti.

Persaingan menuju top skor Liga Champions 2023-2024 dipastikan semakin sengit setelah keempat pemain itu akan tampil di babak perempatfinal. Kane, Haaland, Mbappe, dan Griezmann, akan diandalkan klub masing-masing untuk mencetak gol.

Di bawah keempat nama itu, ada Julian Alvarez dengan koleksi lima gol. Pemain Manchester City itu juga punya kans menambah golnya di babak perempatfinal nanti.