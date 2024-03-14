Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Daftar 8 Klub yang Lolos Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Borussia Dortmund dan Atletico Madrid Lengkapi Peserta!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |05:56 WIB
Daftar 8 Klub yang Lolos Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Borussia Dortmund dan Atletico Madrid Lengkapi Peserta!
Borussia Dortmund menjadi satu dari delapan tim yang lolos ke perempatfinal Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters/Thilo Schmuelgen)
A
A
A

BERIKUT daftar delapan klub yang lolos perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Dua kesebelasan, yakni Borussia Dortmund dan melengkapi peserta delapan besar Liga Champions musim ini.

Dortmund lebih dulu memastikan diri lolos usai menang 2-0 atas PSV Eindhoven. Laga leg II 16 besar Liga Champions 2023-2024 itu dihelat di Stadion Signal Iduna Park, Kamis (14/3/2024) dini hari WIB.

Borussia Dortmund

Hasil itu membuat Dortmund unggul 3-1 secara agregat setelah kedua kesebelasan bermain 1-1 di leg I. Die Schwarzgelben menemani Bayern Munich sebagai wakil Jerman di perempatfinal Liga Champions 2023-2024.

Klub terakhir yang lolos ke babak perempatfinal adalah Atletico Madrid. Mereka melaju setelah menyingkirkan Inter Milan lewat drama adu penalti dengan skor 3-2. Hal itu terjadi setelah agregat imbang 2-2 di Stadion Metropolitano, Madrid, Kamis (14/3/2024) dini hari WIB.

Atletico menang 2-1 atas Inter pada kesempatan kali ini. Namun, Los Rojiblancos kalah 0-1 di leg I, dan aturan gol tandang sudah dihapus, sehingga pemenang harus ditentukan lewat extra time hingga adu penalti.

Anak asuh Diego Simeone lantas lolos dari lubang jarum. Dua penyelamatan Jan Oblak sukses memberikan kemenangan dengan skor 3-2 di babak adu penalti.

Halaman:
1 2
      
