LIGA CHAMPION

Barcelona Kembali ke Tren Positif, Xavi Hernandez Tegaskan Tetap Pergi Akhir Musim

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |02:18 WIB
Barcelona Kembali ke Tren Positif, Xavi Hernandez Tegaskan Tetap Pergi Akhir Musim
Xavi Hernandez mantap tinggalkan Barcelona akhir musim ini (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Barcelona mulai kembali tren positifnya usai berhasil mengalahkan Napoli di leg kedua 16 besar Liga Champions 2023-2024. Meski demikian, hal tersebut tak membuat pelatih Xavi Hernandez mengubah keputusannya untuk pergi akhir musim ini.

Barcelona menang 3-1 saat menjamu Napoli di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Rabu (13/3/2024) dini hari WIB. Hasil ini praktis membawa Blaugrana melangkah ke babak perempat final. Tim arahan Xavi ini melaju ke babak tersebut dengan skor agregat kemenangan 4-2 atas Napoli.

Kemenangan ini juga sekaligus membuat Barcelona tak terkalahkan di sembilan pertandingan terakhir pada semua kompetisi. Tercatat, Blaugrana meraih enam kemenangan dan tiga hasil imbang. Tentunya ini menjadi tren yang sangat positif.

Karena ini juga, muncul rumor kalau Xavi tidak jadi cabut dari Barcelona. Hampir setiap saat dia ditanya tentang rumor tersebut, mengingat Blaugrana saat ini sedang dalam tren positif.

Namun begitu, Xavi menegaskan bahwa keputusannya tetap tidak berubah. Bahkan jika Barcelona nantinya keluar sebagai juara Liga Champions musim ini, dia tetap akan hengkang di akhir musim nanti.

“Anda terus bertanya kepada saya apakah saya akan bertahan jika kami memenangkan Liga Champions,” kata Xavi, dilansir dari Get Football News Spain, Rabu (13/3/2024).

