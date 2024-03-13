9 Pemain Berdarah Belanda di Timnas Indonesia yang Dipanggil Lawan Timnas Vietnam, Nomor 1 sang Otak Serangan!

Thom Haye, 1 dari 9 pemain berdarah Belanda di Timnas Indonesia yang dipanggil lawan Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@thomhaye)

SEBANYAK 9 pemain berdarah Belanda di Timnas Indonesia yang dipanggil melawan Timnas Vietnam akan diulas Okezone. Bek Timnas Vietnam, Do Duy Manh, mengaku bingung bakal menghadapi Timnas Indonesia atau Belanda di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Kebingungan itu muncul karena ada banyak pemain berdarah Belanda di skuad Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 9 pemain berdarah Belanda di Timnas Indonesia yang dipanggil melawan Timnas Vietnam:

9. Justin Hubner (Cerezo Osaka)





Justin Hubner baru saja dipinjamkan Wolverhampton Wanderers ke klub Liga 1 Jepang, Cerezo Osaka. Harapannya bersama Cerezo Osaka, Justin Hubner mendapatkan menit tampil yang banyak sehingga pengalaman bertandingnya terus berkembang.

8. Sandy Walsh (KV Mechelen)





Di posisi selanjutnya ada Sandy Walsh. Pemain milik KV Mechelen dikenal sebagai pemain serbabisa. Sebab, Sandy Walsh dapat diandalkan sebagai bek tengah, fullback maupun gelandang sentral.

7. Jay Idzes (Venezia)





Seperti Sandy Walsh, Jay Idzes juga dapat diandalkan di banyak posisi. Pesepakbola bertinggi badan 190 sentimeter ini dapat dimainkan sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan.

6. Nathan Tjoe A-On (SC Heerenveen)





Nathan Tjoe baru mendapatkan paspor Indonesia pada Selasa, 12 Maret 2024 dini hari WIB. Ia diharapkan sudah tersedia untuk laga melawan Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024.