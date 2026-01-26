Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Termahal Sepanjang Masa yang Pernah Dibeli Persib Bandung, Nomor 1 Bukan Layvin Kurzawa!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |17:19 WIB
5 Pemain Termahal Sepanjang Masa yang Pernah Dibeli Persib Bandung, Nomor 1 Bukan Layvin Kurzawa!
Layvin Kurzawa salah satu pemain termahal yang pernah didatangkan Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain termahal sepanjang masa yang pernah dibeli Persib Bandung akan diulas Okezone. Persib Bandung beberapa kali mendatangkan pesepakbola top dunia.

Manajemen Maung Bandung -julukan Persib Bandung- pernah mendaratkan penyerang Timnas Kamerun, Christian Bekamenga hingga eks bomber Timnas Inggris, Carlton Cole.

Saat pertama kali tiba di Bandung, beberapa pemain ini memiliki harga pasaran yang cukup tinggi berdasarkan laman transfermarkt. Jika berdasarkan data transfermarkt, siapa pemain termahal yang pernah didatangkan Persib Bandung?

Berikut 5 pemain termahal sepanjang masa yang pernah dibeli Persib Bandung:

1. Thom Haye (Rp19,8 Miliar)

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)

Thom Haye mendarat di Persib Bandung pada musim panas 2025. Harga pasaran 30 tahunan itu mencapai 1 juta euro atau sekira Rp19,8 miliar.

Saat itu, Persib Bandung tidak mengeluarkan uang transfer untuk mendatangkan Thom Haye karena pemain Timnas Indonesia ini berstatus tanpa klub. Bersama Persib Bandung musim ini, Thom Haye telah mengemas satu gol dan empat assist dari 19 pertandingan.

2. Michael Essien (Rp15,8 Miliar)

Michael Essien Persibcoid

Michael Essien yang pernah membela Chelsea, Real Madrid hingga AC Milan, memutuskan gabung Persib Bandung pada 14 Maret 2017. Ia didatangkan Persib Bandung secara gratis setelah enam bulan tidak memiliki klub.

Ketika tiba di Bandung, harga pasar pesepakbola asal Ghana ini mencapai 800 ribu euro atau sekira Rp15,8 miliar. Selama semusim membela Persib Bandung, Michael Essien mencetak lima gol dan satu assist dari 30 pertandingan.

 

Halaman:
1 2
      
