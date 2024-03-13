Ini Pelatih Timnas Indonesia Terakhir yang Tak Gunakan Pemain Naturalisasi, Siapa Dia?

Deretan pemain Timnas Indonesia pada 2010. (Foto: KORAN SINDO)

BENNY Dollo tercatat sebagai pelatih Timnas Indonesia terakhir yang tak menggunakan pemain naturalisasi. Sekadar diketahui, tren pemain naturalisasi sedang menggema di skuad Timnas Indonesia saat ini.

Untuk laga melawan Timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 10 pemain naturalisasi. Mereka ialah Justin Hubner, Jordi Amat, Jay Idzes, Thom Haye, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Rafael Struick, Marc Klok dan Nathan Tjoe-A-On.

(Justin Hubner, salah satu pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

Sebelum Shin Tae-yong, banyak pelatih Timnas Indonesia yang mengandalkan pemain naturalisasi. Dari era Alfred Riedl pada 2010, keran pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia tak pernah berhenti.

Pelatih asal Austria itu pernah mengandalkan Cristian Gonzales, Sergio van Dijk, Raphael Maitimo hingga Stefano Lilipaly di skuadnya. Suksesor Alfred Riedl seperti Nil Maizar, Aji Santoso, Jacksen F. Tiago, Luis Milla hingga Simon McMenemy juga memanggil sejumlah pemain naturalisasi.

Lantas, kapan terakhir Timnas Indonesia tidak diperkuat pemain naturalisasi? Momen itu terjadi di era kepelatihan Benny Dollo pada 2008-2010.

Saat itu, Bendol –sapaan akrab Benny Dollo– memanggil pemain-pemain yang memang kelahiran Indonesia.