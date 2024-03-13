Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Sabar Bela Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On Kirim Pesan Ini untuk Fans Garuda

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |11:34 WIB
Tak Sabar Bela Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On Kirim Pesan Ini untuk Fans Garuda
Pemain keturunan Indonesia, Nathan Tjoe-A-On telah resmi dinaturalisasi menjadi WNI. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pemain keturunan Indonesia, Nathan Tjoe-A-On telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kini ia pun sudah tak sabar membela Timnas Indonesia, terbukti dari pesan terbaru Nathan yang ingin cepat-cepat minggu depan, yakni pertandingan Garuda vs Vietnam.

Ya, Nathan telah resmi menjadi WNI usai melakukan pengambilan sumpah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta pada Senin 11 Maret 2024 malam WIB.

Sebelumnya, Nathan Tjoe-A-On sudah dijadwalkan mengambil sumpah sebagai WNI pada 28 Desember 2023 bersama Jad Idzes. Namun, bek berusia 22 tahun itu batal melakukan sumpah usai adanya urusan penting bersama klubnya Swansea City.

Kini, Nathan Tjoe-A-On bisa menyelesaikan proses naturalisasi usai dipinjamkan ke SC Heerenveen. Sementara setelah menjalani sumpah WIN, ia berterima kasih kepada semua pihak dan mengirimkan pesan kepada para penggemar Timnas Indonesia khususnya.

Nathan Tjoe-A-On

"Saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam proses ini. Sampai jumpa minggu depan," tulis Nathan Tjoe-A-On dikutip dari Instagramnya, Rabu (13/3/2024).

Sementara Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mengatakan Nathan Tjoe-A-On sudah diproses untuk mendapatkan paspor dan KTP. Kemudian, PSSI juga sedang mengurus perpindahan federasi Nathan Tjoe-A-On untuk bisa tampil membela Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658949/ffi-sebut-timnas-futsal-indonesia-kini-jadi-perhatian-jelang-piala-asia-2026-sbl.webp
FFI Sebut Timnas Futsal Indonesia Kini Jadi Perhatian Jelang Piala Asia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/23/niclas_fullkrug_tiba_di_milan_untuk_menjalani_tes.jpg
Jalani Tes Medis, Niclas Fullkrug Dijadwalkan Langsung Gabung Latihan AC Milan Besok
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement