Tak Sabar Bela Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On Kirim Pesan Ini untuk Fans Garuda

JAKARTA - Pemain keturunan Indonesia, Nathan Tjoe-A-On telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kini ia pun sudah tak sabar membela Timnas Indonesia, terbukti dari pesan terbaru Nathan yang ingin cepat-cepat minggu depan, yakni pertandingan Garuda vs Vietnam.

Ya, Nathan telah resmi menjadi WNI usai melakukan pengambilan sumpah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta pada Senin 11 Maret 2024 malam WIB.

Sebelumnya, Nathan Tjoe-A-On sudah dijadwalkan mengambil sumpah sebagai WNI pada 28 Desember 2023 bersama Jad Idzes. Namun, bek berusia 22 tahun itu batal melakukan sumpah usai adanya urusan penting bersama klubnya Swansea City.

Kini, Nathan Tjoe-A-On bisa menyelesaikan proses naturalisasi usai dipinjamkan ke SC Heerenveen. Sementara setelah menjalani sumpah WIN, ia berterima kasih kepada semua pihak dan mengirimkan pesan kepada para penggemar Timnas Indonesia khususnya.

"Saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam proses ini. Sampai jumpa minggu depan," tulis Nathan Tjoe-A-On dikutip dari Instagramnya, Rabu (13/3/2024).

Sementara Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mengatakan Nathan Tjoe-A-On sudah diproses untuk mendapatkan paspor dan KTP. Kemudian, PSSI juga sedang mengurus perpindahan federasi Nathan Tjoe-A-On untuk bisa tampil membela Timnas Indonesia.