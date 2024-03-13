5 Pemain Top yang Pernah Tolak Mentah-Mentah Manchester United demi Gabung Liverpool, Nomor 1 Langsung Juara Liga Champions!

Darwin Nunez, 1 dari 5 pemain top dunia yang tolak mentah-mentah Manchester United demi gabung Liverpool. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 5 pemain top yang tolak mentah-mentah Manchester United demi gabung Liverpool akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Manchester United dan Liverpool merupakan dua rival yang saling bersaing, tak hanya di Liga Inggris tapi juga Liga Champions.

Persaingan yang melibatkan keduanya tak hanya terjadi di atas lapangan, tapi juga dalam perburuan pemain. Tak jarang, pemain yang sudah dibidik Manchester United malah dibajak Liverpool. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain top yang pernah tolak mentah-mentah Manchester United demi gabung Liverpool:

5. Alexis Mac Allister





Performa apik Alexis MacAllister bersama Brighton & Hove Albion dan Timnas Argentina, membuatnya dibidik banyak kllub top Eropa. Manchester United pun membidik gelandang flamboyan ini untuk memperkuat lini sentral mereka per musim panas 2023.

Namun, menurut laporan Empire of the Kop, Alexis MacAllister menolak tawaran Manchester United yang sejatinya tampil di Liga Champions 2023-2024. Ia lebih tertarik gabung Liverpool pada musim panas 2023, tim yang absen di Liga Champions 2023-2024.

4. Sadio Mane





Sadio Mane merupakan pemain andalan Liverpool pada 2016-2022. Berkat bantuan pemain Senegal ini, Liverpool memenangkan satu trofi Liga Inggris dan Liga Champions.

Di musim panas 2016, Sadio Mane hampir gabung Manchester United. Namun, di ujung-ujung negosiasi, Sadio Mane memilih hengkang ke Liverpool. The Reds dipilih Sadio Mane karena keberadaan Jurgen Klopp di kursi pelatih.