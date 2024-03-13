Hadapi Inter Milan, Diego Simeone Imbau Atletico Madrid Waspadai Lautaro Martinez

MADRID – Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, mengimbau timnya mewaspadai sosok bomber Inter Milan, Lautaro Martinez jelang laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Simeone mengakui Lautaro Martinez adalah salah satu striker terbaik saat ini.

Los Rojiblancos -julukan Atletico Madrid- akan menjamu di Inter Milan di Stadion Civitas Metropolitano, Kamis (14/3/2024) pukul 03.00 WIB. Laga yang sangat penting bagi kedua tim untuk meraih kemenangan guna mengunci tiket perempat final.

Atletico Madrid harus sedikit bersusah payah ketimbang Nerazzurri -julukan Inter Milan. Pasalnya, Los Rojiblancos saat ini sedang tertinggal dengan skor agregat 0-1. Oleh karena itu laga kandang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pasukan Simeone.

Jelang bentrokan penting tersebut, Simeone merasa kalau Martinez akan menjadi salah satu momok bagi Atletico Madrid. Pasalnya, kompatriot Lionel Messi itu sangat tajam dalam urusan mencetak gol. Terbukti, sejauh musim ini dia sudah mengemas 26 gol dari 35 penampilannya di semua kompetisi.

“Lautaro selalu menjadi pemain luar biasa. Dia menunjukkannya di tim nasional Argentina dan sekarang di Inter. Dia menemukan tempatnya dan merupakan salah satu penyerang terbaik di Eropa,” kata Simeone, dilansir dari situs resmi UEFA.

Simeone juga mengakui kehebatan dari Inter Milan. Namun demikian, pelatih berusia 53 tahun ini optimistis para pemain Atletico Madrid bisa memberikan hasil terbaik. Menurutnya, kunci utama pada laga dini hari nanti adalah pada konsentrasi.