HOME BOLA LIGA CHAMPION

Buntut Adu Mulut Usai Laga Arsenal vs FC Porto, Sergio Conceicao Tuding Mikel Arteta Hina Keluarganya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |14:31 WIB
Buntut Adu Mulut Usai Laga Arsenal vs FC Porto, Sergio Conceicao Tuding Mikel Arteta Hina Keluarganya
Mikel Arteta kala mendampi Arsenal berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

INSIDEN adu mulut dua pelatih mewarnai duel Arsenal vs FC Porto di leg II 16 besar Liga Champions 2023-2024. Pelatih FC Porto, Sergio Conceicao, yang terlibat adu mulut dengan pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menuding rivalnya itu telah menghina keluarganya.

Ya,Arteta dengan Conceicao terlibat adu mulut setelah berakhirnya laga leg II babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Emirates, Rabu (13/3/2024) dini hari WIB, bisa dibilang berjalan sangat seru.

Mikel Arteta

Arsenal berhasil menang 1-0 atas Porto dalam 90 menit lewat gol Leandro Trossard (41’). Namun, skor tersebut membuat agregat skor menjadi imbang 1-1 sehingga harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu.

Setelah tidak ada gol yang tercipta pada babak tambahan waktu, praktis pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Sayangnya, Porto harus menelan kekalahan dari Arsenal di adu tos-tosan ini dengan skor 2-4.

Namun usai laga, terlihat Conceicao dan Arteta tampak beradu mulut saat para pemainnya sedang menghampiri suporter yang berada di tribun. Pelatih Porto itu menuduh Arteta telah menghina salah satu anggota keluarganya yang sudah meninggal.

“Selama pertandingan, dia duduk di bangku cadangan dan dalam bahasa Spanyol, itu pasti masalah pelatih Spanyol karena hal yang sama terjadi pada Guardiola, dia menghina keluarga saya,” kata Conceicao, dilansir dari Metro, Rabu (13/3/2024).

Halaman:
1 2
      
