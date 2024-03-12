Liga Champions 2023-2024: Napoli Siap Unjuk Kualitas Lawan Barcelona demi Tiket Perempatfinal

BARCELONA - Pemain Napoli, Matteo Politano, mengklaim timnya tidak akan goyah dengan kekuatan Barcelona. Kedua tim itu akan bersua dalam leg II 16 besar Liga Champions 2003-2024 di Estadi Olímpic Lluís Companys, Rabu 13 Maret dini hari WIB.

Pada pertemuan pertama, kedua tim harus puas bermain 1-1 di Naples. Jadi, tim asal Italia itu harus menaklukkan Barcelona jika ingin lolos ke perempatfinal ajang tersebut.

Politano mengatakan, Barcelona adalah tim sarat pengalaman dan pemain-pemain berkualitas. Tentunya, Napoli tidak akan mudah untuk mengalahkan tim tersebut.

"Perasaannya adalah Barcelona tetap menjadi tim papan atas, dengan pemain-pemain yang sangat kuat. Kami melihatnya di leg pertama ketika mereka menyulitkan kami di babak pertama," kata Politano dilansir dari Tuttomercato, Selasa (12/3/2024)

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan timnya pun kurang diuntungkan karena akan berstatus tamu dalam laga itu. Namun, Napoli berusaha mengatasi tekanan dari suporter Blaugrana.