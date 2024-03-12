Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Barcelona Dihantam Badai Cedera Jelang Lawan Napoli di 16 Besar Liga Champions 2023-2024, Xavi: Bukan Alasan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |14:29 WIB
Barcelona Dihantam Badai Cedera Jelang Lawan Napoli di 16 Besar Liga Champions 2023-2024, Xavi: Bukan Alasan!
Para pemain Barcelona kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mengomentari kondisi skuadnya yang dihantam badai cedera jelang melawan Napoli di leg II babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Xavi memastikan kondisi ini tidak menjadi alasan bagi Barcelona untuk tidak memberikan yang terbaik.

Ya, Blaugrana -julukan Barcelona- akan menjamu Napoli di Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Spanyol pada Rabu 13 Maret 2024 pukul 03.00 WIB. Pertandingan itu akan menjadi penentu siapa yang berhak maju ke babak perempatfinal.

Para pemain Barcelona

Saat ini, kedua tim memiliki agregat sama kuat setelah imbang pada leg pertama (1-1). Namun demikian, kondisi kedua tim berbanding terbalik karena Napoli tampak lebih bugar dari Barcelona. Tim berjuluk Partenopei itu tidak mempunyai riwayat cedera menjelang laga tersebut.

Berbeda dengan Napoli, Barcelona memiliki lima pemain penting yang kemungkinan besar akan absen dalam pertandingan mendatang. Mereka adalah Ferran Torres, Frenkie De Jong, Pedri, Gavi, dan Alejandro Balde.

Namun begitu, Xavi menegaskan badai cedera ini tidak bisa menjadi alasan bagi Blaugrana untuk menurunkan intensitas. Xavi mengatakan, Barcelona harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin.

“Saya pikir ini adalah kesempatan untuk mencapai perempatfinal setelah empat musim (gagal). Kami harus membalikkan situasi ini. Situasi ini ada di depan mata orang-orang kami,” kata Xavi dikutip dari Marca, Selasa (12/3/2024).

“Ada yang cedera, tapi itu bukan alasan. Tidak ada rasa takut gagal, tapi melainkan keinginan untuk menunjukkan bahwa kami bisa berada di level yang baik,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
