Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Ogah Terlena, Barcelona Langsung Buru-Buru Alihkan Fokus Lawan Napoli di Liga Champions Usai Sikat Real Mallorca

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |12:44 WIB
Ogah Terlena, Barcelona Langsung Buru-Buru Alihkan Fokus Lawan Napoli di Liga Champions Usai Sikat Real Mallorca
Para pemain Barcelona kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, ogah terlena dengan kemenangan timnya atas Real Mallorca di Liga Spanyol 2023-2024 pada akhir pekan ini. Dia pun langsung mengalihkan fokus ke laga melawan Napoli dalam leg II 16 besar Liga Champions 2023-2024.

Ya, Barcelona sukses menang 1-0 atas Mallorca dalam lanjutan Liga Spanyol 2003-2024. Laga itu digelar di Estadi Olímpic Lluis Companys, Sabtu 9 Maret 2024.

Barcelona vs Real Mallorca

Usai laga itu, Barcelona harus langsung bersiap lagi. Sebab, mereka akan melawan Napoli dalam leg kedua babak 16 besar ajang itu di Estadi Olímpic Lluis Companys, Rabu 13 Maret 2024. Pada pertemuan pertama, kedua tim harus puas bermain dengan skor imbang 1-1.

Xavi pun mengatakan bahwa timnya harus bersiap melawan Napoli yang punya kualitas di atas Mallorca. Hal ini siap dilakukan demi meraih kemenangan.

"Rabu akan menjadi pertandingan yang sangat berbeda. Napoli tidak akan memiliki pertahanan lima pemain seperti yang dimiliki Mallorca," kata Xavi, dilansir dari laman Barcelona, Minggu (10/3/2024).

"Mereka tidak sebanding, ini tahapan yang berbeda, tetapi tim memainkan sepak bola yang sangat kompetitif saat ini," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658507/pobsi-kota-bekasi-gelar-bekasi-pool-league-perkuat-pembinaan-biliar-menuju-porprov-2026-fzx.webp
POBSI Kota Bekasi Gelar Bekasi Pool League, Perkuat Pembinaan Biliar Menuju Porprov 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/malut_united_menghajar_persis_solo_3_1_pada_pekan.jpg
Malut United Tak Gentar Hadapi PSM Makassar yang Tengah On Fire
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement