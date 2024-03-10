Ogah Terlena, Barcelona Langsung Buru-Buru Alihkan Fokus Lawan Napoli di Liga Champions Usai Sikat Real Mallorca

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, ogah terlena dengan kemenangan timnya atas Real Mallorca di Liga Spanyol 2023-2024 pada akhir pekan ini. Dia pun langsung mengalihkan fokus ke laga melawan Napoli dalam leg II 16 besar Liga Champions 2023-2024.

Ya, Barcelona sukses menang 1-0 atas Mallorca dalam lanjutan Liga Spanyol 2003-2024. Laga itu digelar di Estadi Olímpic Lluis Companys, Sabtu 9 Maret 2024.

Usai laga itu, Barcelona harus langsung bersiap lagi. Sebab, mereka akan melawan Napoli dalam leg kedua babak 16 besar ajang itu di Estadi Olímpic Lluis Companys, Rabu 13 Maret 2024. Pada pertemuan pertama, kedua tim harus puas bermain dengan skor imbang 1-1.

Xavi pun mengatakan bahwa timnya harus bersiap melawan Napoli yang punya kualitas di atas Mallorca. Hal ini siap dilakukan demi meraih kemenangan.

"Rabu akan menjadi pertandingan yang sangat berbeda. Napoli tidak akan memiliki pertahanan lima pemain seperti yang dimiliki Mallorca," kata Xavi, dilansir dari laman Barcelona, Minggu (10/3/2024).

"Mereka tidak sebanding, ini tahapan yang berbeda, tetapi tim memainkan sepak bola yang sangat kompetitif saat ini," tambahnya.