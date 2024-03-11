Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liga Inggris 2023-2024: Imbangi Manchester City, Jurgen Klopp Heran Liverpool Tak Dapat Penalti

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |07:24 WIB
Liga Inggris 2023-2024: Imbangi Manchester City, Jurgen Klopp Heran Liverpool Tak Dapat Penalti
Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Liverpool mengimbangi Manchester City 1-1 di pekan ke-28 Liga Inggris 2023-2024. Jurgen Klopp merasa heran timnya tidak mendapatkan penalti dari pelanggaran yang yang didapat timnya di akhir pertandingan.

Bermain di Anfield, Liverpool, Inggris pada Minggu (10/3/2024) malam WIB, The Reds -julukan Liverpool- tertinggal lebih dulu melalui gol ‘colongan’ John Stones (23’). Keunggulan Manchester City bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Liverpool mendapatkan penalti setelah Darwin Nunez dilanggar di kotak terlarang. Alexis Mac Allister (50’ (P)) yang menjadi eksekutor berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai.

Meskipun demikian, Liverpool sejatinya mendapatkan kesempatan untuk menendang penalti lagi. Momen itu terjadi di akhir pertandingan saat kaki Jeremy Doku terlihat naik dan membentur badan Alexis Mac Allister di kotak terlarang.

Namun, wasit Michael Oliver beserta asistennya tidak menganggap hal itu sebagai pelanggaran. Usai pertandingan, Klopp merasa sangat heran pelanggaran sejelas itu tidak menghasilkan tendangan 12 pas.

"Itu adalah penalti 100 persen. Mereka akan menemukan penjelasannya. Itu adalah pelanggaran 100 persen di seluruh area lapangan dan mungkin kartu kuning,” kata Klopp dikutip dari BBC Internasional, Senin (11/3/2024).

Halaman:
1 2
      
