5 Penyerang Ganas Timnas Indonesia untuk Lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Wajah Baru!

5 penyerang ganas Timnas Indonesia untuk lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada wajah baru yang merupakan pemain keturunan Indonesia.

Ya, Timnas Indonesia akan melawan Vietnam dua kali dalam lanjutan laga Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu akan digelar pada 21 dan 26 Maret 2024.

Timnas Indonesia akan lebih dahulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Setelah itu, skuad Garuda bergantian bertandang ke My Dinh National Stadium, Hanoi, pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Jelang duel itu, ada 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia. Beberapa striker ganas pun turut masuk daftar pemain. Siapa saja mereka? Berikut 5 penyerang ganas Timnas Indonesia untuk lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

5. Hokky Caraka





Salah satu penyerang ganas Timnas Indonesia untuk lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Hokky Caraka. Meski baru berusia 19 tahun, pemain yang satu ini sudah jadi langganan dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia berbagai kelompok usia, termasuk senior.

Hokky Caraka memang berhasil unjuk kekuatan kala dipercaya Shin Tae-yong bermain di berbagai laga. Sejauh ini, dia sudah membukukan 2 gol dari 4 penampilannya di Timnas Indonesia senior. Tak ayal, dirinya kembali dipercaya pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini.

4. Dimas Drajad





Kemudian, ada Dimas Drajad. Striker Persikabo 1973 ini sebenarnya alami penurunan performa belakangan ini usai mengalami cedera di awal musim 2023-2024. Terbukti, di level klub, dia baru mengemas 4 gol dan 3 assist dari 20 penampilannya.

Meski begitu, Dimas Drajad tetap mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong untuk berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, dia memang sebenarnya jadi striker tajam. Terbukti, Dimas Drajad sudah membukukan 6 gol dari 12 penampilannya di Timans Indonesia senior.