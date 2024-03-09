Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir: Maarten Paes Baru Bisa Perkuat Timnas Indonesia pada Juni

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |07:44 WIB
Erick Thohir: Maarten Paes Baru Bisa Perkuat Timnas Indonesia pada Juni
Maarten Paes sedang jalani proses naturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia. (Foto: FC Dallas)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi kabar terkini soal pemain keturunan Indonesia, Maarten Paes, yang dalam proses naturalisasi. Dia menyebut Maarten Paes baru bisa memperkuat Timnas Indonesia paling cepat pada Juni 2024.

Ya, Erick Thohir menyatakan Maarten Paes belum bisa melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia (WNI) dalam waktu dekat. Hal itu membuat kiper keturunan Indonesia tersebut tidak masuk daftar 28 pemain yang dipanggil membela Timnas Indonesia melawan Vietnam dalam fase Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Marteen Paes

Sebagaimana diketahui, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan dua kali berhadapan dengan Vietnam. Laga perdana digela pada 21 Maret 2024, sementara yang kedua berlangsung pada 26 Maret 2024.

Laga pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Kemudian, Timnas Indonesia bergantian bertandang ke Mỹ Đình National Stadium, Hanoi, Vietnam.

Awalnya, Maarten Paes bersama Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen direncanakan melakukan pengambilan sumpah WNI pada 13 Maret 2024. Namun, pemain berposisi kiper itu sepertinya tidak dapat hadir karena kesibukan di klub.

Erick Thohir mengatakan kompetisi Liga Amerika Serikat yang tetap akan bergulir membuat Maarten Paes masih dibutuhkan klubnya, yakni FC Dallas. Hal itu adalah alasan utama molornya pengambilan sumpah Maarten Paes.

"Maarten tidak bisa datang karena MLS (Liga Amerika Serikat) sedang bermain," kata Erick di Jakarta, Jumat 8 Maret 2024.

Topik Artikel :
PSSI Erick Thohir Maarten Paes
