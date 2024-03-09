Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Fokus ke Arsenal vs Brenford, Mikel Arteta Ogah Pikirkan soal Duel Liverpool vs Manchester City

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |13:17 WIB
Fokus ke Arsenal vs Brenford, Mikel Arteta Ogah Pikirkan soal Duel Liverpool vs Manchester City
Mikel Arteta dan para pemain Arsenal. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memastikan sepenuhnya fokus ke duel melawan Brentford dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Dengan begitu, dia ogah pikirkan soal duel laga lainnya, yakni Liverpool vs Manchester City, meski memberi pengaruh kepada Arsenal.

Ya, Arsenal akan melakoni laga pekan ke-28 Liga Inggris 2023-2024 dengan menjamu Brentford di Emirates Stadium, London, Minggu 10 Maret 2024 pukul 00.30 WIB. Arteta mengaku sepenuhnya fokus terhadap pertandingan tersebut dan tak memikirkan soal laga big match lainnya.

Arsenal

"Hanya itu hal yang bisa kami kontrol, yakni untuk bisa tampil lebih baik dari lawan dan memenangi pertandingan," tutur Arteta, dilansir dari laman resmi Arsenal, Sabtu (9/3/2024).

"Kita harus lakukan itu dan setelahnya, kita semua akan disuguhkan pertandingan sepakbola yang indah antara Liverpool dan Manchester City. Saya pasti akan menonton laga itu," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/51/1658065/klasemen-medali-sea-games-2025-indonesia-pastikan-finis-runnerup-hvw.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025: Indonesia Pastikan Finis Runner-up
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/timnas_futsal_indonesia_meraih_medali_emas_sea_gam.jpg
Komentar Berkelas Hector Souto usai Timnas Futsal Indonesia Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement