Fokus ke Arsenal vs Brenford, Mikel Arteta Ogah Pikirkan soal Duel Liverpool vs Manchester City

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memastikan sepenuhnya fokus ke duel melawan Brentford dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Dengan begitu, dia ogah pikirkan soal duel laga lainnya, yakni Liverpool vs Manchester City, meski memberi pengaruh kepada Arsenal.

Ya, Arsenal akan melakoni laga pekan ke-28 Liga Inggris 2023-2024 dengan menjamu Brentford di Emirates Stadium, London, Minggu 10 Maret 2024 pukul 00.30 WIB. Arteta mengaku sepenuhnya fokus terhadap pertandingan tersebut dan tak memikirkan soal laga big match lainnya.

"Hanya itu hal yang bisa kami kontrol, yakni untuk bisa tampil lebih baik dari lawan dan memenangi pertandingan," tutur Arteta, dilansir dari laman resmi Arsenal, Sabtu (9/3/2024).

"Kita harus lakukan itu dan setelahnya, kita semua akan disuguhkan pertandingan sepakbola yang indah antara Liverpool dan Manchester City. Saya pasti akan menonton laga itu," tambahnya.