Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Reaksi Kegirangan Ben White Usai Arsenal Pesta Gol Lagi di Liga Inggris 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |01:29 WIB
Reaksi Kegirangan Ben White Usai Arsenal Pesta Gol Lagi di Liga Inggris 2023-2024
Para pemain Arsenal kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

SHEFFIELD – Bek Arsenal, Ben White, bereaksi atas pencapaian manis timnya yang sukses berpesta gol lagi di Liga Inggris 2023-2024. Pada tengah pekan ini, Arsenal diketahui sukses membantai Sheffield United dengan skor 6-0.

Arsenal melibas Sheffield United di Bramall Lane, Sheffield, Inggris, pada Selasa 5 Maret 2024 dini hari WIB. Bermain dalam dominasi penuh, The Gunners -julukan Arsenal- berhasil mencetak lima gol di babak pertama, dan satu gol pada paruh kedua.

Sheffield United vs Arsenal

Keenam gol itu dicatatkan oleh Martin Odegaard (5’), gol bunuh diri Jayden Bogle (13’), Gabriel Martinelli (15’), Kai Havertz (25’), Declan Rice (39’), dan Ben White (58’). Kemenangan ini membuat Arsenal terus menempel Manchester City dan Liverpool di klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

Usai pertandingan, White tentu saja merasa girang bukan main mendapati hasil manis ini. Dia pun membeberkan kunci sukses Arsenal meraih kemenangan besar itu.

White mengakui Arsenal memang sengaja tampil agresif sejak awal pertandingan. Menurutnya, penampilan seperti itu mampu membuka banyak peluang. White merasa senang The Gunners mampu memaksimalkan kesempatan yang ada.

“Ketika Anda mencetak beberapa gol lebih awal, tekanan selalu berkurang. Ini memungkinkan Anda untuk menikmati permainan, dan mencetak lebih banyak gol seperti yang kami lakukan,” ujar White, dilansir dari laman resmi Arsenal, Kamis (7/3/2024).

“Kami bermain sangat agresif sejak awal, menciptakan begitu banyak peluang dan dengan pemain yang kami miliki, kami berhasil memanfaatkannya hari ini,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1657111/pencak-silat-raih-4-emas-di-sea-games-2025-menpora-kita-perjuangkan-silat-dipertandingkan-di-asian-games-nmk.webp
Pencak Silat Raih 4 Emas di SEA Games 2025, Menpora: Kita Perjuangkan Silat Dipertandingkan di Asian Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erling_haaland.jpg
Arab Saudi Ambil Alih Barcelona? Ini 4 Pemain yang Bisa Ubah Sejarah Klub Catalan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement