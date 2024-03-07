Reaksi Kegirangan Ben White Usai Arsenal Pesta Gol Lagi di Liga Inggris 2023-2024

SHEFFIELD – Bek Arsenal, Ben White, bereaksi atas pencapaian manis timnya yang sukses berpesta gol lagi di Liga Inggris 2023-2024. Pada tengah pekan ini, Arsenal diketahui sukses membantai Sheffield United dengan skor 6-0.

Arsenal melibas Sheffield United di Bramall Lane, Sheffield, Inggris, pada Selasa 5 Maret 2024 dini hari WIB. Bermain dalam dominasi penuh, The Gunners -julukan Arsenal- berhasil mencetak lima gol di babak pertama, dan satu gol pada paruh kedua.

Keenam gol itu dicatatkan oleh Martin Odegaard (5’), gol bunuh diri Jayden Bogle (13’), Gabriel Martinelli (15’), Kai Havertz (25’), Declan Rice (39’), dan Ben White (58’). Kemenangan ini membuat Arsenal terus menempel Manchester City dan Liverpool di klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

Usai pertandingan, White tentu saja merasa girang bukan main mendapati hasil manis ini. Dia pun membeberkan kunci sukses Arsenal meraih kemenangan besar itu.

White mengakui Arsenal memang sengaja tampil agresif sejak awal pertandingan. Menurutnya, penampilan seperti itu mampu membuka banyak peluang. White merasa senang The Gunners mampu memaksimalkan kesempatan yang ada.

“Ketika Anda mencetak beberapa gol lebih awal, tekanan selalu berkurang. Ini memungkinkan Anda untuk menikmati permainan, dan mencetak lebih banyak gol seperti yang kami lakukan,” ujar White, dilansir dari laman resmi Arsenal, Kamis (7/3/2024).

“Kami bermain sangat agresif sejak awal, menciptakan begitu banyak peluang dan dengan pemain yang kami miliki, kami berhasil memanfaatkannya hari ini,” sambungnya.