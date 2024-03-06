Liga Inggris 2023-2024: Thierry Henry Ingin Arsenal Juara, Tapi Manchester City Terlalu Kuat

Arsenal saat ini berada di peringkat ketiga pada klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)

LONDON – Thierry Henry ingin melihat mantan timnya, Arsenal mengangkat trofi Liga Inggris 2023-2024. Namun, Henry melihat peluang tersebut sulit karena ada Manchester City.

Untuk diketahui, The Gunners -julukan Arsenal- kembali tampil ganas dalam lanjutan Liga Inggris 2023/2024. Tim besutan Mikel Arteta itu meraih kemenangan telak 6-0 atas Sheffield United di Stadion Bramall Lane, Selasa (5/3/2024) dini hari WIB.

Kemenangan itu membuat perburuan gelar juara semakin sengit. Arsenal yang sekarang berada di posisi tiga dengan koleksi 61 poin, hanya terpaut satu angka dari Man City yang berada di posisi dua dan dua angka dari Liverpool yang duduk di puncak.

Henry pun berharap Arsenal bisa tampil konsisten sampai akhir musim sehingga bisa meraih gelar juara Liga Inggris 2023/2024. Namun, legenda Timnas Prancis ini juga menilai kalau langkah The Gunners akan sulit karena masih ada Man City yang menurutnya kandidat favorit juara di musim ini.

“Kita semua tahu ke mana arah hati saya, saya ingin Arsenal memenangkan liga,” kata Henry, dilansir dari Sportskeeda, Selasa (5/3/2024).

“Namun saya masih melihat Man City sebagai tim yang harus dikalahkan,” sambungnya kemudian.