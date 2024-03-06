Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liga Inggris 2023-2024: Thierry Henry Ingin Arsenal Juara, Tapi Manchester City Terlalu Kuat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |13:41 WIB
Liga Inggris 2023-2024: Thierry Henry Ingin Arsenal Juara, Tapi Manchester City Terlalu Kuat
Arsenal saat ini berada di peringkat ketiga pada klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Thierry Henry ingin melihat mantan timnya, Arsenal mengangkat trofi Liga Inggris 2023-2024. Namun, Henry melihat peluang tersebut sulit karena ada Manchester City.

Untuk diketahui, The Gunners -julukan Arsenal- kembali tampil ganas dalam lanjutan Liga Inggris 2023/2024. Tim besutan Mikel Arteta itu meraih kemenangan telak 6-0 atas Sheffield United di Stadion Bramall Lane, Selasa (5/3/2024) dini hari WIB.

Kemenangan itu membuat perburuan gelar juara semakin sengit. Arsenal yang sekarang berada di posisi tiga dengan koleksi 61 poin, hanya terpaut satu angka dari Man City yang berada di posisi dua dan dua angka dari Liverpool yang duduk di puncak.

Henry pun berharap Arsenal bisa tampil konsisten sampai akhir musim sehingga bisa meraih gelar juara Liga Inggris 2023/2024. Namun, legenda Timnas Prancis ini juga menilai kalau langkah The Gunners akan sulit karena masih ada Man City yang menurutnya kandidat favorit juara di musim ini.

“Kita semua tahu ke mana arah hati saya, saya ingin Arsenal memenangkan liga,” kata Henry, dilansir dari Sportskeeda, Selasa (5/3/2024).

“Namun saya masih melihat Man City sebagai tim yang harus dikalahkan,” sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656737/jadwal-wakil-indonesia-di-sea-games-2025-hari-ini-triathlon-dan-sepeda-buka-peluang-emas-ycv.webp
Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Triathlon dan Sepeda Buka Peluang EmasÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
Sumardji Buka-bukaan soal Kegagalan Timnas Indonesia U-22, SEA Games 2025 Disebut Paling Aneh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement