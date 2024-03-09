Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik Ten Hag Beberkan Kondisi Marcus Rashford Jelang Manchester United vs Everton

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |12:35 WIB
Erik Ten Hag Beberkan Kondisi Marcus Rashford Jelang Manchester United vs Everton
Marcus Rashford kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, bocorkan kondisi Marcus Rashford jelang melawan Everton dalam laga pekan ke-28 Liga Inggris 2023-2024. Dia menyebut Rashford sudah pulih saat ini.

Alhasil, Rashford dinyatakan dalam kondisi yang baik dan siap untuk dimainkan. Selain itu, dia juga membeberkan kondisi Mason Mount hingga Rasmus Hojlund.

Marcus Rashford

"Mason Mount juga makin membaik keadaannya dan akan kembali ke tim kemungkinan setelah jeda internasional. Beberapa pemain lain juga saya rasa akan bisa kembali bermain pekan depan," ucap Ten Hag, dilansir dari laman resmi Manchester United, Sabtu (9/3/2024).

"Saya rasa Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, dan Rasmus Hojlund bisa kembali pulih dan bermain saat kami menghadapi Liverpool,” lanjutnya.

Dengan begitu, Ten Hag menatap optimis laga melawan Everton yang akan tersaji pada hari ini, Sabtu (9/3/2024) malam WIB. Dia percaya diri menatap laga itu karena sudah mengantongi cara untuk mengalahkan lawannya nanti.

Ya, Setan Merah -julukan Manchester United- akan menjamu Everton di Old Trafford, Manchester, Sabtu (9/3/2024) pukul 19.30 WIB. Marcus Rashford dan kolega masih berusaha untuk menembus lima besar klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Jelang bentrokan kedua tim tersebut, Ten Hag justru memuji pelatih Everton, Sean Dyche. Kendati demikian, dirinya yakin anak asuhnya bisa menumbangkan Everton dan meraih tiga poin pada pertandingan malam hari nanti.

