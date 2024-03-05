Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Takluk 1-3 dari Manchester City, Michael Owen Kritik Marcus Rashford meski Cetak Gol

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |11:05 WIB
Manchester United Takluk 1-3 dari Manchester City, Michael Owen Kritik Marcus Rashford meski Cetak Gol
Marcus Rashford dikritik gara-gara aksinya di laga Manchester City vs Manchester United (Foto: Reuters/Carl Recine)




MANCHESTER - Mantan penyerang Manchester United, Michael Owen mengecam Marcus Rashford. Sebab, ia menilai pemain asal Inggris itu bertanggung jawab atas gol penyeimbang Manchester City.

Man United menelan kekalahan di Derby Manchester dengan skor 1-3 dari Man City. Laga ke-27 Liga Inggris 2023/2024 itu berlangsung di Etihad Stadium, Minggu 3 Maret 2024.

Marcus Rashford

Tendangan Rashford (8') dari luar kotak penalti sukses membawa United memimpin. Bahkan, The Red Devils mampu menunjukkan pertahanan solid dengan beberapa kali mengantisipasi serangan para pemain City.

Kendati demikian, Phil Foden (56', 80') dan Erling Haaland (90+1') berhasil memastikan tuan rumah mendapatkan poin penuh. Kekalahan dari The Citizens membuat United tetap berada di posisi keenam klasemen sementara dengan 44 poin.

Owen mengecam kesalahan fatal Rashford yang berujung gol penyeimbang Foden. Menurutnya, penyerang berusia 26 tahun itu harus bisa benar-benar menguasai bola.

"Saya tidak tahu mengapa Marcus Rashford mencoba untuk berlari melewati pemain lawan, dia bahkan tidak menguasai bola. Tentunya Anda harus mengontrol bola terlebih dahulu dan memotong melewati pemain lawan," kata Owen dikutip dari Tribal Football, Selasa (5/3/2024).

