5 Pesepakbola Indonesia yang Miliki Istri dan Pacar Supercantik, Nomor 1 Kiper Andalan Shin Tae-yong!

SEBANYAK 5 pesepakbola Indonesia yang miliki istri dan dan pacar supercantik akan diulas Okezone. Profesi pesepakbola menjadi pekerjaan yang menjanjikan Indonesia, khususnya bagi pemain profesional.

Jika sanggup menembus Timnas Indonesia, biasanya gaji pesepakbola menembus ratusan juta per bulan. Uang banyak, tubuh atletis hingga pesona lapangan menjadi daya tarik para pesepakbola Indonesia untuk memikat sang pujaan hati. Tak heran, banyak pesepakbola Indonesia yang memiliki pasangan supercantik. Siapa saja?

Berikut 5 pesepakbola Indonesia yang miliki istri dan pacar supercantik:

5. Pratama Arhan





Semenjak namanya berkibar di Piala Menpora 2021, Pratama Arhan menjadi idola kaum hawa. Dua tahun setelah bersinar, Pratama Arhan berhasil menikahi anak dari pengusaha sekaligus anggota DPR RI, Andre Rosiade.

Anak dari Andre Rosiade yang dimaksud adalah Azizah Salsha. Pernikahan antara Pratama Arhan dan Azizah Salsha berlangsung di Tokyo, Jepang, pada Agustus 2023. Mereka pun kerap membagikan momen mesra di media sosial mereka masing-masing.

4. Ryuji Utomo





Bek milik Bali United, Ryuji Utomo, pintar mendapatkan hati perempuan cantik. Sejak 2019, pemain yang pernah berkarier di Liga Malaysia ini menikahi mantan pembawa acara MotoGP di salah satu stasiun televisi nasional, Shabrina Ayu.

Dari pernikahan ini, mereka telah dikaruniai satu orang anak. Sejauh ini, Ryuji Utomo dan Shabrina Ayu kerap mengumbar kemesraan mereka di media sosial, termasuk aktivitas olahraga mereka.